Roma-Sassuolo 3-0, pagelle e tabellino: Hermoso a segno, Soulé e Mora disegnano calcio, Malen fa assist, Laurientè non la vede mai

Tutto facile per la Roma che batte per 3-0 il Sassuolo e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato che le permette di rilanciarsi dopo la sconfitta di Manchester. Notte fonda invece per gli emiliani alla quinta sconfitta di fila e sempre più in crisi.

Aquilani, senza Berardi e Volpato, passa alla difesa a tre ma non basta. I giallorossi, come da pronostico, comandano le operazioni e trovano il vantaggio già prima della mezz'ora pur senza alzare mai troppo il ritmo. A sbloccare il risultato è Hermoso che controlla in piena area neroverde e batte Muric.

Tre minuti dopo la Roma si porta sul 2-0 grazie ad una sfortunata doppia deviazione: decisiva quella di Walukiewicz. Il Sassuolo si vede solo con una sortita offensiva di Idzes il cui tiro incrociato si spegne fuori non di molto. Padroni di casa avanti di due e totalmente padroni del campo all'intervallo.

In avvio di ripresa Aquilani inserisce Bowie ma è sempre la Roma a sfiorare il tris che arriva con Rodrigo Mora che di destro supera di nuovo Muric chiudendo di fatto ogni discorso. I giallorossi salgono, per il Sassuolo la crisi continua.