Roma-Porto dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma in cerca della qualificazione agli ottavi: all'Olimpico si riparte dall'1-1 della gara di andata.

Poteva vincere, alla fine non ha perso ed è un pareggio che può mettere in discesa la strada della Roma nel percorso in Europa. I giallorossi dovranno però superare il Porto dopo l'1-1 dell'andata in Portogallo per qualificarsi agli ottavi di Europa League.

Periodo molto positivo per la squadra di Claudio Ranieri, reduce dalla vittoria a Parma per 1-0 che ha accorciato le distanze in classifica.

Anche il Porto ha vinto con lo stesso risultato nell'ultimo week end in campionato dopo tre pareggi consecutivi.

Di seguito tutte le informazioni su Roma-Porto, le probabili formazioni e dove vedere la partita.