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US Lecce v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Redazione Goal

Roma più forte dell'anno scorso? Gasperini frena: "Numericamente siamo due o tre in meno"

Serie A
Roma
Roma vs Atalanta
G. Gasperini

Le parole del tecnico giallorosso dopo il successo sull'Atalanta.

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Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo il successo sull'Atalanta, in rimonta per 2-1, nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie A: "Questo da ancora più significato alla nostra vittoria dopo essere andati sotto al primo tiro. Siamo stati bravi fino alla fine, certo che quando vinci così sono segnali che il gruppo ci crede e ha qualità".

  • QUANTO HANNO INCISO I CAMBI?

    Gasperini commenta così: "Sono stati importanti. Quando continui ad attaccare senza produrre un goal c'è il rischio che la partita prenda un'altra piega, sono stati importanti anche i cambi dietro per la continuità d'azione. Carnesecchi è stato fantastico poi. Tanti tiri che abbiamo fatto sono stati lenti e non la giusta determinazione".

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  • CASTRO CON MALEN INSIEME?

    "Possono coesistere. Avremo tante partite, dopo la sosta avremo tante partite difficili per tante settimane, per cui ci sarà possibilità per tutti e anche con diversi assetti. Anche Soulè è entrato bene, così come Molina".

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  • MOLTA PIU' QUANTITA' CHE QUALITA' IN ROSA?

    Il tecnico giallorosso ha le idee chiare: "Numericamente no, ce ne mancano due. Qualitativamente avevamo anche De Roon, Rensch ecc.. L'importante non avere infortuni, perchè numericamente non siamo da Champions".

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  • COME STANNO DYBALA E WESLEY

    Gasperini conclude parlando di Dybala e Wesley: "Wesley ha avuto i crampi, Dybala sta bene. Giocare in queste condizioni spendi molto di più".

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