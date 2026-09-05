Roma più forte dell'anno scorso? Gasperini frena: "Numericamente siamo due o tre in meno"

Gasperini commenta così: "Sono stati importanti. Quando continui ad attaccare senza produrre un goal c'è il rischio che la partita prenda un'altra piega, sono stati importanti anche i cambi dietro per la continuità d'azione. Carnesecchi è stato fantastico poi. Tanti tiri che abbiamo fatto sono stati lenti e non la giusta determinazione".