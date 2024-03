Roma-Milan Coppa Italia femminile, dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni

Roma e Milan si giocano un posto nella finale di Coppa Italia femminile: le info su formazioni e diretta tv e streaming del match.

La Coppa Italia femminile è quasi giunta al suo epilogo: è tempo del ritorno delle semifinali per decretare chi si giocherà la vittoria del trofeo nell'ultimo atto.

Uno dei due incroci è quello tra la Roma campione d'Italia in carica e il Milan: giallorosse avvantaggiate dal successo per 0-2 conquistato all'andata, frutto delle reti realizzate da Haavi e Pilgrim nel finale.

Roma vittoriosa anche nei due confronti andati in scena in campionato, dove Giacinti e compagne guardano tutte dall'alto verso il basso con ben otto punti di vantaggio sulla Juventus seconda.

In questa pagina troverete tutte le info su Roma-Milan femminile: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come seguire la gara in diretta tv e streaming.