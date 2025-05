Roma-Milan 3-1, pagelle e tabellino: giallorossi ancora in corsa per la Champions, rossoneri fuori dalle coppe

All’Olimpico ci sono i saluti a Claudio Ranieri: il 3-1 fa restare la Roma in corsa per la Champions League. Rossoneri fuori dalle coppe.

La Roma vince, Ranieri saluta. Serata di saluti nella Città Eterna: i giallorossi vincono 3-1 nella notte di Sir Claudio e restano aggrappati alla speranza di qualificarsi alla prossima Champions League; il Milan, invece dice addio a qualunque possibilità di prendersi una posizione europea in vista della stagione 2025/26.

In un Olimpico commosso a festa per l’ultima partita di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma, mancano molti dei volti principali offensivi. Nella Roma priva di Pellegrini, Dybala e Dovbyk, in avanti tocca a Shomurodov e Soulè. Nel Milan, invece, out Leāo e Jovic: titolari Gimenez con Pulisic e Joao Felix a supporto.

Pronti via e la sblocca la Roma, con un difensore: angolo dalla destra e testata vincente di Mancini che quasi di nuca fa 0-1, vincendo il duello con Tomori. L’Olimpico fa festa subito e sembra mettersi benissimo per i giallorossi dopo soli venti minuti, quando Piccinini, dopo revisione al VAR, espelle direttamente Gimenez, reo di aver colpito a palla lontana proprio Gianluca Mancini.

Il Milan, però, trae incredibilmente energie positive dall’inferiorità numerica: i rossoneri prendono confidenza con la metà campo avversaria, flirtando e poi trovando il goal del pari: Pulisic ispira Alex Jimenez. La chiusura di Svilar sventa il primo tiro in porta dello spagnolo, ma il portiere della Roma si deve arrendere al secondo gettone di Joao Felix che fa 1-1, punteggio con cui le squadre vanno a riposo all’intervallo.

In avvio di ripresa è equilibrio e voglia di vincere a San Siro: Saelemaekers manca di pochi centimetri il centro da ex. Pochi minuti dopo, però, tocca a Paredes far godere l’Olimpico: punizione in porta dell’argentino, che sfrutta una barriera non brillante piazzata da Maignan, fulminato sul palo più lontano per il 2-1 romanista.

Alle soglie degli ultimi dieci minuti di partita arriva la reazione rossonera: palla luminosa di Fofana per Leao, che viene murato alla grande da Svilar.

Dal possibile pari al tris della Roma nello spazio di otto minuti: azione insistita della Roma che sviluppa bene con El Shaarawy e Angelino, primo rammento messo da Maignan e subito scucito da una rasoiata da fuori di Cristante. Il 3-1 chiude, di fatto, i giochi: i tre punti, dopo i tre fischi, sono giallorossi, che restano in corsa per la qualificazione alla Champions. Il Milan, invece, è matematicamente fuori da tutte le competizione europee.