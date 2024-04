Giocatore più presente nella storia della Lazio, Radu segue il Derby contro la Roma insieme ai tifosi biancocelesti. Nel 2023 ha lasciato il club.

La voce è girata rapidamente, soprattutto dopo la pubblicazione di una storia Instagram da parte dello stesso ex difensore laziale. Per il Derby tra Roma e Lazio, infatti, in Curva Nord c'è anche Stefan Radu, storico giocatore biancoceleste.

Tra i più riconosciuti giocatori della Lazio negli ultimi quindici anni, Radu aveva seguito la sua squadra del cuore anche in Champions League a margine della trasferta degli ottavi contro il Bayern Monaco. Altro giro, altra grande sfida: stavolta il Derby contro la Roma.

Con la sciarpa biancoceleste e il cappellino dello stesso colore, Radu è stato comunque subito riconosciuto da tantissimi tifosi della Lazio, che non hanno certo dimenticato un giocatore capace di giocare a Roma per quindici anni, il più presente nella storia del club.