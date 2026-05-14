Roma-Lazio si gioca alle 12, accordo tra Lega e Prefettura: derby e altre quattro sfide Champions in contemporanea domenica 17 maggio

La corsa Champions cambia orario e si compatta in un’unica fascia.

Come riferisce Sky Sport, Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12 allo stadio Olimpico insieme alle altre quattro sfide decisive per la qualificazione europea: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli.

La decisione è arrivata dopo l’accordo tra Lega Serie A e Prefettura di Roma, che ha accolto la proposta della Lega per garantire la contemporaneità prevista dal regolamento tra squadre impegnate per gli stessi obiettivi di classifica.



