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FBL-ITA-SERIEA-ATALANTA-LAZIOAFP
Alessandro De Felice

Roma-Lazio si gioca alle 12, accordo tra Lega e Prefettura: derby e altre quattro sfide Champions in contemporanea domenica 17 maggio

Roma vs Lazio
Roma
Lazio
Serie A
Como vs Parma Calcio 1913
Como
Parma Calcio 1913
Genoa vs Milan
Genoa
Milan
Pisa vs Napoli
Pisa
Napoli
Juventus vs Fiorentina
Juventus
Fiorentina

Accordo tra Lega Serie A e Prefettura: cinque partite decisive in contemporanea domenica 17 maggio e possibile slittamento anche per la finale degli Internazionali.

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La corsa Champions cambia orario e si compatta in un’unica fascia.

Come riferisce Sky Sport, Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12 allo stadio Olimpico insieme alle altre quattro sfide decisive per la qualificazione europea: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli.

La decisione è arrivata dopo l’accordo tra Lega Serie A e Prefettura di Roma, che ha accolto la proposta della Lega per garantire la contemporaneità prevista dal regolamento tra squadre impegnate per gli stessi obiettivi di classifica.


  • ACCORDO LEGA SERIE A-PREFETTURA

    Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Prefettura ha dato il via libera alla disputa delle gare alle 12 di domenica 17 maggio, accettando la proposta avanzata dalla Lega Serie A.

    La soluzione è stata individuata seguendo anche l’invito del TAR Lazio e dell’Avvocatura dello Stato a trovare un’intesa, considerando le problematiche legate all’ordine pubblico non soltanto nella Capitale ma anche nelle altre città coinvolte dalle partite decisive per la zona Champions.

    Nelle valutazioni ha pesato inoltre il precedente orientamento del Viminale, che in passato aveva vietato la disputa del derby di Roma in orario serale proprio per motivi di sicurezza.

    La scelta della fascia diurna punta quindi a ridurre i rischi legati alla gestione dell’ordine pubblico in una giornata ad altissima affluenza.


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  • CORSA CHAMPIONS E CINQUE GARE IN CONTEMPORANEA

    Con Roma-Lazio, saranno disputate in contemporanea anche Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma.

    Come previsto dal regolamento della Serie A, infatti, le squadre coinvolte nella lotta per gli stessi obiettivi devono giocare allo stesso orario nelle ultime giornate di campionato.

    La decisione chiude definitivamente il caso legato alla programmazione del derby e delle altre partite chiave della domenica.

    L’ok definitivo della Prefettura ha messo fine al confronto delle ultime ore tra istituzioni e Lega, permettendo di ufficializzare il nuovo calendario.


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  • NODO TENNIS E INTERNAZIONALI DI ROMA

    La scelta dell’orario mattutino è legata anche agli Internazionali d’Italia di tennis in programma al Foro Italico. 

    Secondo quanto riportato da Sky Sport, con il derby fissato alle 12 e il contemporaneo posticipo della finale del singolare maschile alle 17.30 si eviterebbe un eccessivo afflusso simultaneo di pubblico tra l’area dello stadio Olimpico e quella del torneo.

    Resta ancora da capire se il nuovo orario della finale maschile sarà ufficializzato definitivamente, dopo la proposta avanzata dalla Lega Calcio per alleggerire l’impatto sulla viabilità e sulla gestione della sicurezza nella zona nord della Capitale.