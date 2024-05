Roma-Lazio Primavera dove vederla: Sky, Rai Sport o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming e formazioni

Roma e Lazio si affrontano nella semifinale del campionato Primavera: le info su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Archiviate le emozioni della stagione regolare, il campionato Primavera è giunto alla sua fase finale: precisamente alle semifinali, che offrono un 'piatto' niente male.

Stiamo parlando del derby tra la Roma (seconda alle spalle dell'Inter nella prima fase) e la Lazio, che invece ha concluso al terzo posto e si è guadagnata il diritto di sfidare i giallorossi grazie al pareggio per 1-1 ottenuto contro il Milan nel turno precedente.

Sfida in gara secca e, in caso di pareggio, verrebbero disputati i tempi supplementari; qualora la parità dovesse persistere, sarebbe la Roma a qualificarsi per la finalissima in virtù del miglior piazzamento durante la regular season, senza ricorrere ai calci di rigore.

