Roma-Lazio, momenti opposti per Gasperini e Sarri: giallorossi a caccia della Champions con Dybala e Malen, biancocelesti feriti dopo la Coppa Italia

Il derby di Roma rappresenta anche uno scenario tra due posizioni agli antipodi per quanto riguarda i due allenatori.

Gian Piero Gasperini avrebbe ormai assunto un ruolo centrale non solo nella gestione tecnica della squadra, ma anche nelle strategie future del club.

Dopo l’addio di Ranieri, il tecnico avrebbe ottenuto maggiore autonomia operativa e un peso crescente nelle decisioni di mercato grazie anche al rapporto diretto con il vicepresidente Ryan Friedkin.

Il derby potrebbe rappresentare l’ultima stracittadina romana di Maurizio Sarri. Nonostante un contratto fino al 2028 da 3 milioni netti a stagione, la separazione a fine campionato appare sempre più probabile.

Sarri e Claudio Lotito dovrebbero iniziare a confrontarsi già nelle prossime ore sul futuro del progetto tecnico.

La vittoria della Coppa Italia avrebbe potuto cambiare gli scenari economici e sportivi del club grazie all’accesso all’Europa League, ma la sconfitta ha riaperto ogni discussione.

Nonostante il momento difficile, Sarri vuole comunque chiudere bene il derby. Il tecnico ha finora affrontato sette stracittadine romane vincendone quattro, pareggiandone una e perdendone due. C’è poi il confronto diretto con Gasperini, avversario affrontato 22 volte in carriera con un bilancio perfettamente equilibrato: sette vittorie a testa e otto pareggi.



