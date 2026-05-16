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Roma LazioGetty Images
Alessandro De Felice

Roma-Lazio, momenti opposti per Gasperini e Sarri: giallorossi a caccia della Champions con Dybala e Malen, biancocelesti feriti dopo la Coppa Italia

Serie A
Roma vs Lazio
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Lazio

Giallorossi lanciati verso la Champions con Dybala e Malen protagonisti e biancocelesti feriti dopo la Coppa Italia e ancora senza certezze sul futuro di Sarri.

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Il derby della Capitale arriva nel momento più delicato della stagione e fotografa due mondi opposti.

Da una parte la Roma di Gian Piero Gasperini, rilanciata nella corsa Champions, forte dell’entusiasmo ritrovato e di una struttura societaria che ha ormai consegnato piena centralità tecnica al nuovo allenatore giallorosso.

Dall’altra la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla sconfitta contro l’Inter nella finale di Coppa Italia e alle prese con un finale di stagione pieno di tensioni, dubbi e possibili addii.

L’Olimpico ospita così una stracittadina che pesa tantissimo sul presente e sul futuro dei due club. La Roma vuole consolidare la rincorsa all’Europa che conta, mentre la Lazio prova a evitare che una stagione complicata si trasformi definitivamente in un fallimento.

  • GASPERINI E LA CHAMPIONS NEL MIRINO

    La Roma si presenta al derby forte della qualificazione matematica almeno all’Europa League e con la possibilità concreta di accelerare nella corsa Champions. L’ambiente giallorosso vive un momento di entusiasmo alimentato dalle tre vittorie consecutive e dalla continuità mostrata dalla squadra.

    Gasperini punta ancora sul suo sistema aggressivo: difesa a tre, marcature a uomo e ricerca costante della profondità offensiva.

    In questo quadro stanno diventando centrali sia Paulo Dybala sia Donyell Malen, uno degli uomini più in forma del momento. L’olandese, insieme a Rensch, rappresenta una delle armi principali della Roma per il derby, mentre la qualità e gli assist della Joya continuano a spostare gli equilibri offensivi della squadra.


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  • LAZIO FERITA: K.O IN COPPA ITALIA E CLIMA PESANTE

    La Lazio arriva invece al derby nel momento più difficile della propria stagione. La sconfitta per 2-0 contro l’Inter nella finale di Coppa Italia ha lasciato profonde conseguenze sul piano mentale e ambientale.

    La squadra di Maurizio Sarri puntava sul trofeo per rilanciare la stagione e garantirsi l’accesso europeo, ma il K.O ha cambiato radicalmente il clima intorno al club.

    Secondo quanto trapela dall’ambiente biancoceleste, Sarri non avrebbe digerito neppure la scelta della Lega di programmare il derby appena 85 ore dopo la finale.

    Il tecnico avrebbe anche valutato l’ipotesi di lasciare immediatamente la panchina in segno di protesta, salvo poi decidere di restare per non aggravare ulteriormente i rapporti con la società.

    La Lazio si presenta così alla stracittadina tra delusione, tensioni e la necessità immediata di reagire dopo una prestazione giudicata fragile contro un’Inter superiore sia tecnicamente sia nella gestione della partita.


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  • GASP RESTA, SARRI VA?

    Il derby di Roma rappresenta anche uno scenario tra due posizioni agli antipodi per quanto riguarda i due allenatori.

    Gian Piero Gasperini avrebbe ormai assunto un ruolo centrale non solo nella gestione tecnica della squadra, ma anche nelle strategie future del club.

    Dopo l’addio di Ranieri, il tecnico avrebbe ottenuto maggiore autonomia operativa e un peso crescente nelle decisioni di mercato grazie anche al rapporto diretto con il vicepresidente Ryan Friedkin.

    Il derby potrebbe rappresentare l’ultima stracittadina romana di Maurizio Sarri. Nonostante un contratto fino al 2028 da 3 milioni netti a stagione, la separazione a fine campionato appare sempre più probabile.

    Sarri e Claudio Lotito dovrebbero iniziare a confrontarsi già nelle prossime ore sul futuro del progetto tecnico.

    La vittoria della Coppa Italia avrebbe potuto cambiare gli scenari economici e sportivi del club grazie all’accesso all’Europa League, ma la sconfitta ha riaperto ogni discussione.

    Nonostante il momento difficile, Sarri vuole comunque chiudere bene il derby. Il tecnico ha finora affrontato sette stracittadine romane vincendone quattro, pareggiandone una e perdendone due. C’è poi il confronto diretto con Gasperini, avversario affrontato 22 volte in carriera con un bilancio perfettamente equilibrato: sette vittorie a testa e otto pareggi.


  • LAZIO SENZA TIFOSI

    In occasione del derby contro la Roma, la Lazio non avrà al proprio fianco i tifosi. La contestazione del tifo organizzato laziale prosegue senza passi indietro, come confermato dai gruppi organizzati.

    La protesta contro la proprietà prosegue senza sosta e non risparmierà la stracittadina, appuntamento attesissimo dell’anno. Un ulteriore segnale forte nei confronti della società, e non solo.

    I tifosi della Lazio si riuniranno a Ponte Milvio per seguire insieme la data, come già accaduto nelle scorse settimane.

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  • UMORI OPPOSTI

    Il derby numero 164 della Serie A mette così di fronte due squadre con obiettivi e stati d’animo opposti.

    La Roma vede vicinissima la Champions League e vuole sfruttare il momento positivo per consolidare il proprio slancio europeo.

    La Lazio, invece, prova a salvare almeno l’orgoglio dopo una settimana durissima culminata con la Coppa Italia persa e con un futuro tecnico tutto da definire.

    In un Olimpico ancora segnato da tensioni e polemiche, la stracittadina romana torna così a caricarsi di significati sportivi e simbolici, tra il sogno giallorosso dell’Europa che conta e il buio biancoceleste di un finale di stagione sempre più complicato.

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