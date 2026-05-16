Roma-Lazio, momenti opposti per Gasperini e Sarri: giallorossi a caccia della Champions con Dybala e Malen, biancocelesti feriti dopo la Coppa Italia

Il derby della Capitale arriva nel momento più delicato della stagione e fotografa due mondi opposti.
Da una parte la Roma di Gian Piero Gasperini, rilanciata nella corsa Champions, forte dell’entusiasmo ritrovato e di una struttura societaria che ha ormai consegnato piena centralità tecnica al nuovo allenatore giallorosso.
Dall’altra la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla sconfitta contro l’Inter nella finale di Coppa Italia e alle prese con un finale di stagione pieno di tensioni, dubbi e possibili addii.
L’Olimpico ospita così una stracittadina che pesa tantissimo sul presente e sul futuro dei due club. La Roma vuole consolidare la rincorsa all’Europa che conta, mentre la Lazio prova a evitare che una stagione complicata si trasformi definitivamente in un fallimento.