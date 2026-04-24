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Francesco Schirru

Roma-Lazio domenica o lunedì? La questione Derby è complicata causa tennis, finale di Coppa Italia e contemporaneità delle partite

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Il Derby di ritorno non ha ancora una data a causa della contemporaneità del tennis in città, la finale di Coppa Italia e l'eventuale necessità di far giocare le partite allo stesso orario.

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Quando si giocherà il Derby capitolino? Non è ancora chiaro, considerando il gioco di incastri necessario per far fronte agli eventi previsti in città, alla qualificazione della Lazio alla finale di Coppa Italia e all'eventuale contemporaneità delle gare con altri team in lotta per l'Europa.

Roma e Lazio si sfideranno a metà maggio nell'ambito della 37esima e penultima giornata del campionato, nello stesso weekend in cui si giocheranno gli Internazionali di tennis, un evento che si concluderà proprio domenica 17 maggio, quando in teoria si dovrebbe disputare la stracittadina tra giallorossi e biancocelesti.

Il problema di base è dato proprio dalla contemporaneità dei due grandi eventi, per una questione di ordine pubblico. L'eventuale finale di Sinner renderebbe complicatissimo gestire nella stessa città sia la gara del tennista italiano, sia la partita calcistica più attesa. Dunque, quando?

  • LUNEDÌ 18 MAGGIO?

    Considerando le gare di tennis, il Derby di Roma tra giallorossi e Lazio potrebbe disputarsi lunedì 18 maggio e non come di consueto nel weekend, specialmente di domenica.

    La finale di Coppa Italia del 13 maggio non permetterà una disputa di sabato, considerando i pochi giorni tra una gara e l'altra, dunque il match di lunedì appare attualmente l'ipotesi più percorribile. Con un grosso ma.

    Anche lunedì 18 potrebbe esserci un problema non di poco conto, ovvero l'eventuale contemporaneità delle partite in cui sono presenti le squadre in lotta per l'Europa al pari di Lazio e Roma: come di consueto, infatti, nel finale di stagione le sfide che vedono le squadre in lotta per uno stesso obiettivo devono essere disputate allo stesso orario.

    Per ora non è chiaro se Lazio e Roma arriveranno al 37esimo turno con tale 'necessità', ed è proprio tale indecisione a bloccare una programmazione per il lunedì, una giornata in cui migliaia di tifosi potrebbero non poter rispondere alla chiamata causa giornata lavorativa.

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