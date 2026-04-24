Roma-Lazio domenica o lunedì? La questione Derby è complicata causa tennis, finale di Coppa Italia e contemporaneità delle partite

Quando si giocherà il Derby capitolino? Non è ancora chiaro, considerando il gioco di incastri necessario per far fronte agli eventi previsti in città, alla qualificazione della Lazio alla finale di Coppa Italia e all'eventuale contemporaneità delle gare con altri team in lotta per l'Europa.

Roma e Lazio si sfideranno a metà maggio nell'ambito della 37esima e penultima giornata del campionato, nello stesso weekend in cui si giocheranno gli Internazionali di tennis, un evento che si concluderà proprio domenica 17 maggio, quando in teoria si dovrebbe disputare la stracittadina tra giallorossi e biancocelesti.

Il problema di base è dato proprio dalla contemporaneità dei due grandi eventi, per una questione di ordine pubblico. L'eventuale finale di Sinner renderebbe complicatissimo gestire nella stessa città sia la gara del tennista italiano, sia la partita calcistica più attesa. Dunque, quando?