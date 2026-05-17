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Mancini RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Roma-Lazio 2-0, pagelle e tabellino: Gianluca Mancini è l'eroe del derby, i giallorossi vedono la Champions League

Serie A
Roma vs Lazio
Roma
Lazio

La squadra di Gasperini si impone grazie a un goal per tempo del proprio centrale e ora è quarta assieme al Milan. Espulsi Rovella e Wesley. Con una vittoria a Verona i giallorossi sono in Champions.

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Roma è giallorossa. E ora non manca che un ultimo passo per ottenere la sospirata qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra di Gasperini batte 2-0 la Lazio nel derby e si porta in una posizione di enorme vantaggio nella corsa europea, sfruttando il ko della Juventus contro la Fiorentina e lo stato di grazia di uno dei suoi simboli: Gianluca Mancini.

Proprio l'ex centrale dell'Atalanta è l'eroe del derby: stavolta firma addirittura una doppietta e un goal soltanto, com'era accaduto nell'aprile del 2024. Entrambi di testa, entrambi sugli sviluppi di un angolo, il primo battuto da Pisilli e il secondo da Dybala.

Lazio insidiosa in più occasioni, ma in calo nel secondo tempo, diversamente da una Roma sempre più convinta dei propri mezzi dopo un avvio non semplice. Un espulso per parte: Rovella e Wesley dopo un parapiglia generalizzato.

La Roma sale così al quarto posto con gli stessi punti del Milan, ma con gli scontri diretti sfavorevoli. E ora ha il destino Champions nelle proprie mani: con una semplice vittoria in casa del Verona retrocesso, sarà qualificazione.

  • PAGELLE ROMA

    Mancini è l'eroe assoluto del derby: con un colpo di testa vincente per tempo colloca i giallorossi a un passo dalla qualificazione alla Champions League. Dybala in crescita e autore di diversi numeri nella parte finale della gara, male Wesley che si fa espellere. Malen per una volta non incide granché, venendo stoppato da Furlanetto nell'unica occasione in cui riesce a calciare.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 8 (83' Ziolkowski sv), Ndicka 6 (36' Rensch 6), Hermoso 6.5; Celik 6, El Aynaoui 6, Cristante 6.5, Wesley 5; Dybala 7 (88' Dovbyk 6), Pisilli 6 (46' El Shaarawy 6); Malen 6 (83' Soulé 6.5). All. Gasperini

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  • PAGELLE LAZIO

    Promosso il deb Furlanetto nonostante la sconfitta: più di una le parate che tengono i piedi la Lazio. Male Gila e Cancellieri nella marcatura di Mancini in occasione di entrambe le reti. Noslin è uno dei pochi ad accendere la luce nella Lazio, poi si spegne anche lui. Espulso Rovella, la cui stagione finisce qui.

    LAZIO (4-3-3): Furlanetto 6.5; Marusic 5.5 (79' Lazzari sv), Gila 5, Provstgaard 6, Tavares 5.5; Taylor 5.5 (62' Dele-Bashiru 5.5), Rovella 5, Basic 5.5; Cancellieri 5 (71' Isaksen 5.5), Dia 5.5 (62' Maldini 5.5), Noslin 6 (79' Pedro sv). All. Sarri

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  • TABELLINO ROMA-LAZIO

    ROMA-LAZIO 2-0

    Marcatori: 40' Mancini, 66' Mancini

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (83' Ziolkowski), Ndicka (36' Rensch), Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Dybala (88' Dovbyk), Pisilli (46' El Shaarawy); Malen (83' Soulé). All. Gasperini

    LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic (79' Lazzari), Gila, Provstgaard, Tavares; Taylor (62' Dele-Bashiru), Rovella, Basic; Cancellieri (71' Isaksen), Dia (62' Maldini), Noslin (79' Pedro). All. Sarri

    Arbitro: Maresca

    Ammoniti: Taylor, Hermoso, Cancellieri, Tavares, El Shaarawy

    Espulsi: Wesley e Rovella al 70'


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