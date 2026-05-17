Roma-Lazio 2-0, pagelle e tabellino: Gianluca Mancini è l'eroe del derby, i giallorossi vedono la Champions League

Roma è giallorossa. E ora non manca che un ultimo passo per ottenere la sospirata qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra di Gasperini batte 2-0 la Lazio nel derby e si porta in una posizione di enorme vantaggio nella corsa europea, sfruttando il ko della Juventus contro la Fiorentina e lo stato di grazia di uno dei suoi simboli: Gianluca Mancini.

Proprio l'ex centrale dell'Atalanta è l'eroe del derby: stavolta firma addirittura una doppietta e un goal soltanto, com'era accaduto nell'aprile del 2024. Entrambi di testa, entrambi sugli sviluppi di un angolo, il primo battuto da Pisilli e il secondo da Dybala.

Lazio insidiosa in più occasioni, ma in calo nel secondo tempo, diversamente da una Roma sempre più convinta dei propri mezzi dopo un avvio non semplice. Un espulso per parte: Rovella e Wesley dopo un parapiglia generalizzato.

La Roma sale così al quarto posto con gli stessi punti del Milan, ma con gli scontri diretti sfavorevoli. E ora ha il destino Champions nelle proprie mani: con una semplice vittoria in casa del Verona retrocesso, sarà qualificazione.