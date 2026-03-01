Roma-Juventus è la notte di Koopmeiners: un'altra chance da titolare, ritrova Gasperini da avversario dopo gli anni d'oro all'Atalanta

Notte da brividi allo Stadio Olimpico. Roma e Juventus si affrontano in occasione del big match della giornata numero 27 del campionato di Serie A.
Una sfida che ha tutti i connotati dello spareggio per il quarto posto con vista sulla prossima Champions League: i giallorossi sono attualmente quarti con 50 punti, mentre i bianconeri inseguono a quota 46. In altre parole, vietato sbagliare. Per entrambe.
In casa zebrata, i riflettori sono puntati anche su Teun Koopmeiners che si candida al ruolo di protagonista del match decisivo che si disputa in terra capitolina.