Roma-Juventus è la notte di Koopmeiners: un'altra chance da titolare, ritrova Gasperini da avversario dopo gli anni d'oro all'Atalanta

Contro la Roma, Koopmeiners ritroverà - da avversario - colui che gli ha permesso di affermarsi, con la maglia dell'Atalanta, sul palcoscenico della Serie A: Gian Piero Gasperini. I due hanno lavorato insieme in quel di Bergamo dal 2021 al 2024, impreziosendo un triennio d'oro con il trionfo in Europa League a Dublino. Koop, non a caso, è stato uno degli uomini copertina di quella squadra: in nerazzurro 129 presenze ufficiali, 29 goal e 15 assist.

Di lui ha parlato proprio Gasperini nel corso della tradizionale conferenza stampa della vigilia: "Koopmeiners? Non è vero che i giocatori che ho allenato poi fanno peggio altrove. Qui a Roma abbiamo i casi di Mancini e Cristante, giocatori che ho ritrovato cresciuti e maturati. Li ho trovati anche molto più forti. Non so il motivo per cui Koop non ha reso al massimo, ci sono tante variabili. Di sicuro posso dire che era un giocatore forte di quell’Atalanta".