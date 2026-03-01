Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Koopmeiners 2-1GOAL
Michael Di Chiaro

Roma-Juventus è la notte di Koopmeiners: un'altra chance da titolare, ritrova Gasperini da avversario dopo gli anni d'oro all'Atalanta

Il centrocampista olandese, reduce da una serie di buone prestazioni, andrà a rimpiazzare Manuel Locatelli, out per squalifica: un'altra grande occasione contro l'allenatore con cui ha vissuto i migliori anni della carriera all'Atalanta.

Pubblicità

Notte da brividi allo Stadio Olimpico. Roma e Juventus si affrontano in occasione del big match della giornata numero 27 del campionato di Serie A.


Una sfida che ha tutti i connotati dello spareggio per il quarto posto con vista sulla prossima Champions League: i giallorossi sono attualmente quarti con 50 punti, mentre i bianconeri inseguono a quota 46. In altre parole, vietato sbagliare. Per entrambe.

In casa zebrata, i riflettori sono puntati anche su Teun Koopmeiners che si candida al ruolo di protagonista del match decisivo che si disputa in terra capitolina.

  • LOCATELLI SQUALIFICATO: KOOP VA IN REGIA

    La Juventus, in vista del match contro la Roma, dovrà fare i conti con un'assenza molto pesante: nella capitale, infatti, non ci sarà Manuel Locatelli che, ammonito contro il Como da diffidato, dovrà dunque scontare un turno di squalifica.

    Per questo motivo, Luciano Spalletti è orientato a schierare Koopmeiners nel centrocampo a due al fianco del confermatissimo Khephren Thuram. Toccherà dunque all'olandese sostituire il capitano nel corso di un match che può di fatto orientare, nel bene o nel male, la stagione della Juventus.

    • Pubblicità

  • MOMENTO POSITIVO

    Dopo un anno e mezzo intriso di enormi difficoltà, nell'ultimo periodo sul fronte Koopmeiners si intravede qualche sprazzo di luce. L'ex centrocampista dell'Atalanta, infatti, è parso decisamente in ripresa nel corso delle ultime uscite ufficiali come testimoniato anche dalla pregevole, seppur inutile, doppietta messa a referto contro il Galatasaray nella gara d'andata dei playoff di Champions.

    Anche al ritorno, dove è stato schierato nuovamente titolare, il classe 1998 ha confezionato una prestazione di spessore, impreziosita dall'assist per il provvisorio 3-0 griffato da Weston McKennie.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • RITROVA GASPERINI

    Contro la Roma, Koopmeiners ritroverà - da avversario - colui che gli ha permesso di affermarsi, con la maglia dell'Atalanta, sul palcoscenico della Serie A: Gian Piero Gasperini. I due hanno lavorato insieme in quel di Bergamo dal 2021 al 2024, impreziosendo un triennio d'oro con il trionfo in Europa League a Dublino. Koop, non a caso, è stato uno degli uomini copertina di quella squadra: in nerazzurro 129 presenze ufficiali, 29 goal e 15 assist.

    Di lui ha parlato proprio Gasperini nel corso della tradizionale conferenza stampa della vigilia: "Koopmeiners? Non è vero che i giocatori che ho allenato poi fanno peggio altrove. Qui a Roma abbiamo i casi di Mancini e Cristante, giocatori che ho ritrovato cresciuti e maturati. Li ho trovati anche molto più forti. Non so il motivo per cui Koop non ha reso al massimo, ci sono tante variabili. Di sicuro posso dire che era un giocatore forte di quell’Atalanta".

  • I NUMERI CON SPALLETTI

    Da quando Luciano Spalletti siede sulla panchina della Juventus, ovvero dal 1° novembre scorso, questi sono i numeri messi a referto da Koopmeiners in bianconero:

    • 24 presenze
    • 18 volte titolare
    • 2 goal
    • 1 assist
    • 1603 minuti giocati
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Juventus crest
Juventus
JUV
0