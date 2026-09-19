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AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Roma-Inter 2-2, pagelle e tabellino: doppiette di Koné e Lautaro, Svilar miracoloso, bene Josep Martinez e Thuram, delude Malen, Bisseck sbaglia

Serie A
Roma vs Inter
Roma
Inter

Altra rimonta dell'Inter che recupera due goal alla Roma nel big-match dell'Olimpico grazie alla doppietta del solito Lautaro Martinez, che risponde a Manu Konè. Tra i giallorossi delude Malen, protagonisti anche Svilar e Josep Martinez.

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Spettacolo e goal nell'atteso anticipo dell'Olimpico tra Roma e Inter. I nerazzurri vanno di nuovo sotto di due goal nel primo tempo, ma rimontano ancora grazie alla doppietta del solito Lautaro Martinez: finisce 2-2.

La squadra di Gasperini passa subito con Manu Koné che trafigge Josep Martinez sfruttando la sponda di Molina. Dopo un paio di occasioni per Dybala, si vede finalmente anche l'Inter ma Bisseck e Lautaro Martinez sprecano clamorosamente. Bastoni colpisce il palo da posizione defilata.

I giallorossi prima dell'intervallo trovano il raddoppio ancora con Koné, colpevolmente perso sul secondo palo. La rete, inizialmente annullata per fuorigioco, viene convalidata dopo revisione al VAR perché il francese è dietro la linea del pallone quando viene toccato da Mancini.

In avvio di ripresa la riapre subito Lautaro Martinez che beffa Svilar sfruttando al meglio una sgommata di Marcus Thuram sulla sinistra. L'Inter alza i giri mentre la Roma rifiata dopo aver speso molto nel primo tempo. Nel finale sempre l'argentino trova il pareggio dopo un clamoroso miracolo di Svilar.

Le due squadre interrompono così la striscia di vittorie consecutive ma restano entrambe imbattute e in testa alla classifica.

  • PAGELLE ROMA-INTER

    Svilar (7) miracoloso ma non basta, Mancini (5.5) commette un errore grave, Balerdi (6.5) bene finché regge fisicamente, Kone (8) letale nell'area avversaria e dominante in mezzo al campo, Dybala (7) illumina come sempre, bene anche Soulé (6.5) mentre Malen (5.5) stavolta spreca.

    Josep Martinez (6.5) salva su Malen, Bisseck (5) in difficoltà, insufficienti anche Akanji (5.5) e Bastoni (5.5), Zielinski (5.5) fa rimpiangere Calhanoglu, Jones (5.5) non convince, Dimarco (6) non è al top, Thuram (6.5) mette corsa e qualità, Lautaro (7.5) sempre letale.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 6 (60' Ndicka 6), Balerdi 6.5 (66' Ghilardi 6), Hermoso 6 (81' Koulierakis 6); Wesley 6.5, Cristante 6, Konè 8 (60' Pisilli 6), Molina 6.5 (60' Rensch 6); Soulè 6.5, Dybala 7; Malen 5.5. All. Gasperini

    INTER (3-5-2): J.Martinez 6.5; Bisseck 5, Akanji 5.5, Bastoni 5.5 (63' Luis Henrique 6); Diouf 6, Barella 5.5, Zielinski 5.5, Jones 5.5 (54' Sucic 6), Dimarco 6 (54' Carlos Augusto 6); Thuram 6.5 (90' Bonny sv), Lautaro 7.5 (90' Esposito sv). All. Chivu

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  • TABELLINO ROMA-INTER

    ROMA-INTER 2-2

    Marcatori: 6' Konè, 37' Konè, 46' Lautaro, 79' Lautaro

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 6 (60' Ndicka 6), Balerdi 6.5 (66' Ghilardi 6), Hermoso 6 (81' Koulierakis 6); Wesley 6.5, Cristante 6, Konè 8 (60' Pisilli 6), Molina 6.5 (60' Rensch 6); Soulè 6.5, Dybala 7; Malen 5.5. All. Gasperini

    INTER (3-5-2): J.Martinez 6.5; Bisseck 5, Akanji 5.5, Bastoni 5.5 (63' Luis Henrique 6); Diouf 6, Barella 5.5, Zielinski 5.5, Jones 5.5 (54' Sucic 6), Dimarco 6 (54' Carlos Augusto 6); Thuram 6.5 (90' Bonny sv), Lautaro 7.5 (90' Esposito sv). All. Chivu

    Arbitro: Massa

    Ammoniti: Akanji, Barella, Bastoni, Ndicka, Ghilardi

    Espulsi: Nessuno

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