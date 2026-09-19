Roma-Inter 2-2, pagelle e tabellino: doppiette di Koné e Lautaro, Svilar miracoloso, bene Josep Martinez e Thuram, delude Malen, Bisseck sbaglia

Svilar (7) miracoloso ma non basta, Mancini (5.5) commette un errore grave, Balerdi (6.5) bene finché regge fisicamente, Kone (8) letale nell'area avversaria e dominante in mezzo al campo, Dybala (7) illumina come sempre, bene anche Soulé (6.5) mentre Malen (5.5) stavolta spreca.

Josep Martinez (6.5) salva su Malen, Bisseck (5) in difficoltà, insufficienti anche Akanji (5.5) e Bastoni (5.5), Zielinski (5.5) fa rimpiangere Calhanoglu, Jones (5.5) non convince, Dimarco (6) non è al top, Thuram (6.5) mette corsa e qualità, Lautaro (7.5) sempre letale.

ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 6 (60' Ndicka 6), Balerdi 6.5 (66' Ghilardi 6), Hermoso 6 (81' Koulierakis 6); Wesley 6.5, Cristante 6, Konè 8 (60' Pisilli 6), Molina 6.5 (60' Rensch 6); Soulè 6.5, Dybala 7; Malen 5.5. All. Gasperini

INTER (3-5-2): J.Martinez 6.5; Bisseck 5, Akanji 5.5, Bastoni 5.5 (63' Luis Henrique 6); Diouf 6, Barella 5.5, Zielinski 5.5, Jones 5.5 (54' Sucic 6), Dimarco 6 (54' Carlos Augusto 6); Thuram 6.5 (90' Bonny sv), Lautaro 7.5 (90' Esposito sv). All. Chivu