Roma-Inter 2-2, pagelle e tabellino: doppiette di Koné e Lautaro, Svilar miracoloso, bene Josep Martinez e Thuram, delude Malen, Bisseck sbaglia

Spettacolo e goal nell'atteso anticipo dell'Olimpico tra Roma e Inter. I nerazzurri vanno di nuovo sotto di due goal nel primo tempo, ma rimontano ancora grazie alla doppietta del solito Lautaro Martinez: finisce 2-2.
La squadra di Gasperini passa subito con Manu Koné che trafigge Josep Martinez sfruttando la sponda di Molina. Dopo un paio di occasioni per Dybala, si vede finalmente anche l'Inter ma Bisseck e Lautaro Martinez sprecano clamorosamente. Bastoni colpisce il palo da posizione defilata.
I giallorossi prima dell'intervallo trovano il raddoppio ancora con Koné, colpevolmente perso sul secondo palo. La rete, inizialmente annullata per fuorigioco, viene convalidata dopo revisione al VAR perché il francese è dietro la linea del pallone quando viene toccato da Mancini.
In avvio di ripresa la riapre subito Lautaro Martinez che beffa Svilar sfruttando al meglio una sgommata di Marcus Thuram sulla sinistra. L'Inter alza i giri mentre la Roma rifiata dopo aver speso molto nel primo tempo. Nel finale sempre l'argentino trova il pareggio dopo un clamoroso miracolo di Svilar.
Le due squadre interrompono così la striscia di vittorie consecutive ma restano entrambe imbattute e in testa alla classifica.