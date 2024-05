I giallorossi prenderanno parte per il terzo anno consecutivo alla seconda competizione europea: ecco urna, formula e possibili avversarie.

La vittoria dell'Atalanta in casa sul Torino certifica il sorpasso in classifica degli orobici sul Bologna per il quarto posto.

Uno scenario che in questo senso condanna la Roma ad abbandonare i sogni di poter tornare in Champions League.

Anche la prossima stagione dunque i giallorossi di mister Daniele De Rossi giocheranno l'Europa League.

Ecco in che urna sarà la Roma, la formula del torneo e quali saranno le possibili avversarie dei giallorossi.