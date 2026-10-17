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Castro Roma GenoaGetty Images
Lelio Donato

Roma-Genoa 2-0, pagelle e tabellino: Castro fa il Malen e Soulé il Dybala, che gioia per Lulli

Serie A
Roma vs Genoa
Match report
Roma
Genoa

La Roma ansima per un tempo, ma dopo l'intervallo si sblocca con un uno-due micidiale: Castro trova il vantaggio con una prodezza, Lulli il primo goal in Serie A.

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La Roma c'è. Il Real Madrid è alle spalle, l'Inter è avvisata. La squadra di Gian Piero Gasperini supera per 2-0 il Genoa nella ripresa e torna a vincere dopo due pareggi in campionato, l'ultimo domenica scorsa a Como. Anche senza Malen, Dybala e Koné, e con Wesley inizialmente in panchina.

Primo tempo equilibrato. Genoa in palla, in campo con personalità nonostante la presenza di giovani come Wiafe e Puczka. Balerdi colpisce la traversa di testa, sugli sviluppi di un angolo, ma l'ex El Shaarawy lo imita con una botta da fuori.

A sbloccare la partita è così una magia di Santiago Castro all'inizio del secondo tempo: l'argentino tiene lì un pallone messo in mezzo dalla bandierina dal connazionale Soulé e con un cucchiaio sorprende Bijlow. Sempre Soulé propizia anche il 2-0 con una strepitosa azione personale chiusa da un tocco a porta vuota del baby Lulli, al suo primo goal in A.

La Roma risponde così all'Inter e si lascia alle spalle la dolorosissima rimonta subita dal Real Madrid: almeno per 24 ore è seconda da sola, in attesa dell'impegno della Lazio in casa della Juventus. Il Genoa, invece, non dà continuità al successo con la Fiorentina: un buon primo tempo non basta.


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  • PAGELLE ROMA-GENOA

    Soulé protagonista nella Roma, pur tra qualche imprecisione: l'argentino prova continuamente a svegliare la Roma e viene premiato dalla splendida iniziativa personale che porta al 2-0. Castro lotta, sembra destinato a una serata poco produttiva ma alla fine è lui a firmare il vantaggio con una prodezza. Tra i migliori anche Lulli, che guadagna il corner del vantaggio e firma il raddoppio, oltre a mettere in mostra un'ottima prestazione.

    Buoni gli spunti dell'applauditissimo ex El Shaarawy nel Genoa: il Faraone sfiora quasi subito la rete e poi colpisce la traversa. Bene anche Messias, anche se le sue iniziative personali non portano ad alcunché di concreto sotto porta. Osmajic spreca nel primo tempo e chiama Gollini a una parata: poco. Il giovane Wiafe si comporta bene per un tempo, poi cede come il resto della squadra. Molto ingenuo Puczka nel regalare l'angolo dell'1-0.

    ROMA (3-4-2-1): Gollini 6; Balerdi 6.5, Ndicka 6.5, Koulierakis 5.5 (63' Hermoso 6); Lulli 7 (78' Wesley sv), De Roon 6.5, Pisilli 6 (88' Di Nunzio sv), Rensch 6 (88' Ghilardi sv); Soulé 7, Mora 6.5 (63' Pellegrini 6); Castro 7. All. Gasperini

    GENOA (3-4-2-1): Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6, Vasquez 6; Ellertsson 5.5, Wiafe 5.5, Frendrup 5.5, Puczka 5 (83' Amorim sv); Messias 6 (83' Robinho Jr. sv), El Shaarawy 6 (65' Vitinha 5.5); Osmajic 5.5. All. De Rossi

  • TABELLINO ROMA-GENOA

    ROMA-GENOA 2-0

    Marcatori: 50' Castro, 68' Lulli

    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Balerdi, Ndicka, Koulierakis (63' Hermoso); Lulli (78' Wesley), De Roon, Pisilli (88' Di Nunzio), Rensch (88' Ghilardi); Soulé, Mora (63' Pellegrini); Castro. All. Gasperini

    GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Wiafe, Frendrup, Puczka (83' Amorim); Messias (83' Robinho Jr.), El Shaarawy (65' Vitinha); Osmajic. All. De Rossi

    Arbitro: Abisso

    Ammoniti: Soulé, Vasquez, Ostigard, Pisilli, Ellertsson

    Espulsi: nessuno


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