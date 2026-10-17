Roma-Genoa 2-0, pagelle e tabellino: Castro fa il Malen e Soulé il Dybala, che gioia per Lulli

La Roma c'è. Il Real Madrid è alle spalle, l'Inter è avvisata. La squadra di Gian Piero Gasperini supera per 2-0 il Genoa nella ripresa e torna a vincere dopo due pareggi in campionato, l'ultimo domenica scorsa a Como. Anche senza Malen, Dybala e Koné, e con Wesley inizialmente in panchina.

Primo tempo equilibrato. Genoa in palla, in campo con personalità nonostante la presenza di giovani come Wiafe e Puczka. Balerdi colpisce la traversa di testa, sugli sviluppi di un angolo, ma l'ex El Shaarawy lo imita con una botta da fuori.

A sbloccare la partita è così una magia di Santiago Castro all'inizio del secondo tempo: l'argentino tiene lì un pallone messo in mezzo dalla bandierina dal connazionale Soulé e con un cucchiaio sorprende Bijlow. Sempre Soulé propizia anche il 2-0 con una strepitosa azione personale chiusa da un tocco a porta vuota del baby Lulli, al suo primo goal in A.

La Roma risponde così all'Inter e si lascia alle spalle la dolorosissima rimonta subita dal Real Madrid: almeno per 24 ore è seconda da sola, in attesa dell'impegno della Lazio in casa della Juventus. Il Genoa, invece, non dà continuità al successo con la Fiorentina: un buon primo tempo non basta.







