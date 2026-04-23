Roma fuori dall'Europa se la Lazio vince la Coppa Italia? Cosa può succedere, quante e quali squadre si qualificheranno in Europa League e Conference

Con la stagione che sta per giungere al termine, si stanno delineando i primi verdetti. Intanto si conosce quale sarà la finale di Coppa Italia, ovvero Inter contro Lazio che hanno rispettivamente superato in semifinale Como e Atalanta.

In campionato invece, mentre per lo scudetto vinto dall'Inter è ormai solo una questione di tempo, c'è ancora lotta in chiave Champions e in generale per qualificarsi alle coppe europee, quindi anche Europa League e Conference.

Ma quante squadre italiane parteciperanno alle varie competizioni europee e quali posizioni daranno accesso ad Europa League e Conference? Dipenderà anche da chi vincerà la Coppa Italia.