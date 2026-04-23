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Andrea Ajello

Roma fuori dall'Europa se la Lazio vince la Coppa Italia? Cosa può succedere, quante e quali squadre si qualificheranno in Europa League e Conference

Serie A
Coppa Italia

Il quadro di chi si qualificherà per le coppe europee nella stagione 2026/2027: cosa cambia se la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia.

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Con la stagione che sta per giungere al termine, si stanno delineando i primi verdetti. Intanto si conosce quale sarà la finale di Coppa Italia, ovvero Inter contro Lazio che hanno rispettivamente superato in semifinale Como e Atalanta.

In campionato invece, mentre per lo scudetto vinto dall'Inter è ormai solo una questione di tempo, c'è ancora lotta in chiave Champions e in generale per qualificarsi alle coppe europee, quindi anche Europa League e Conference.

Ma quante squadre italiane parteciperanno alle varie competizioni europee e quali posizioni daranno accesso ad Europa League e Conference? Dipenderà anche da chi vincerà la Coppa Italia.

  • CHI SI QUALIFICA IN CHAMPIONS, EUROPA LEAGUE E CONFERENCE

    L'italia ha di diritto sette posti da dividere tra le tre coppe europee, Champions League, Europa League e Conference League, esattamente come gli ultimi anni. Le prime quattro classificate in campionato si qualificano in Champions, la quinta e la sesta in Europa League e la settima in Conference.

    Esiste però anche la possibilità di una variazione visto che un posto in Europa League è assegnato alla vincitrice della Coppa Italia e se questa non rientra già tra le prime sei in Serie A.

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  • COSA SUCCEDE SE LA LAZIO VINCE LA COPPA ITALIA

    Potrebbe essere proprio il caso di questa stagione, ovvero la squadra vincitrice della Coppa Italia che non termina il campionato nelle prime sei posizioni. La Lazio infatti è attualmente nona ed è molto difficile che possa qualificarsi in una coppa europea tramite campionato. Se però dovesse vincere la Coppa Italia in finale contro l'Inter, allora cambierebbe tutto.


    In quel caso, andrebbe in Europa League (oltre alla Lazio) solo la quinta, con la sesta in Conference e la settima fuori da tutte le coppe europee.

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  • ROMA FUORI DALL'EUROPA PER "COLPA" DELLA LAZIO?

    Uno scenario che potrebbe coinvolgere direttamente la Roma. I giallorossi infatti sono momentaneamente a pari punti del Como (-5 dalla Juventus, quarta) ma dietro per differenza reti e quindi sesti. Alle spalle della Roma c'è l'Atalanta che ha quattro punti in meno.


    Se la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia e la squadra di Gasperini finire settima in campionato, i giallorossi non si qualificherebbero per le coppe europee. Ma anche arrivando ad esempio sesti, con il trionfo dei rivali cittadini in Coppa Italia, la Roma non giocherebbe l'Europa League ma solo la Conference.

  • LE SQUADRE ATTUALMENTE QUALIFICATE IN CHAMPIONS, EUROPA LEAGUE E CONFERENCE

    Champions: Inter, Napoli, Milan, Juventus

    Europa League: Como, Roma

    Conference League: Atalanta


    Se la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia, stando alla classifica attuale di Serie A, così cambierebbe il quadro delle qualificate.

    Champions: Inter, Napoli, Milan, Juventus

    Europa League: Como, Lazio (tramite Coppa Italia)

    Conference League: Roma

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