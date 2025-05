Roma-Fiorentina Primavera dove vederla: Sportitalia, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Roma U19 vs Fiorentina U19

Roma e Fiorentina a confronto in una delle due semifinali del campionato Primavera: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della sfida.

Tempo di Final Four nel campionato Primavera: Roma-Fiorentina è la prima delle due semifinali.

I giallorossi hanno chiuso la stagione regolare al primo posto con 83 punti, nove in più rispetto all'Inter seconda: questo piazzamento ha permesso loro di approdare direttamente in semifinale, evitando così di disputare una partita in più.

Ciò che è accaduto alla Fiorentina, quarta al termine delle 38 giornate: i viola si sono guadagnati la qualificazione tra le migliori quattro grazie al successo per 4-1 sulla Juventus nel turno precedente della fase playoff.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, Roma e Fiorentina calcerebbero direttamente i rigori senza passare dai supplementari. In palio c'è la finalissima contro una tra Inter e Sassuolo.

Di seguito tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati su Roma-Fiorentina Primavera: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.