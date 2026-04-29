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Manu Kone RomaGetty Images
Francesco Schirru

Roma-Fiorentina, Kone recuperato: Gasperini ritrova uno dei titolarissimi per la corsa Champions

Serie A
Roma vs Fiorentina
Roma
Fiorentina
M. Kone

In vista del posticipo di lunedì, il tecnico della Roma recupera anche il centrocampista che era rimasto ai box nell'ultimo mese di campionato.

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Gasperini ritrova un perno fondamentale nella corsa alla Champions: Manu Kone. Dopo un mese, infatti, il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo e si candida ad una maglia da titolare per Roma-Fiorentina, posticipo di lunedì e prima sfida giallorossa a maggio.

L'infortunio occorso al bicipite femorale occorso a marzo ha tenuto fuori Kone per un mese, tanto che Gasperini ha dovuto rinunciare a uno dei giocatori più importantei della rosa nelle partite contro Lecce, Inter, Pisa, Atalanta e Bologna, in cui la Roma si è affidata a Pisilli al fianco di Cristante, con il giovane italiano che potrebbe giocare sulla trequarti al fianco di Soulè in virtù del recupero del collega, pronto a riprendersi la titolarità in questa ultima parte di stagione.

Kone

  • LA ROMA SENZA KONE

    Nel periodo in cui Kone è rimasto fuori, la Roma ha perso solamente la partita contro l'Inter, pareggiando quella contro l'Atalanta e vincendo contro Bologna, Pisa e Lecce.

    Kone era rimasto ai box anche per la partita d'andata di Coppa Italia tra la sua Roma e il Bologna, ma in quel caso prima di finire k.o per il problema alla coscia che lo ha costretto fuori dal campo per un mese.

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  • LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-FIORENTINA

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Kone, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini

    Squalificati: El Aynaoui | Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Pellegrini

    Ballottaggi: Hermoso 55%-Ghilardi 45%, Rensch 55%-Tsimikas 45%

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lamptey, Fortini, Kean, Parisi, Piccoli

    Ballottaggi: Ndour 55%-Brescianini 45%

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