Roma-Fiorentina, Kone recuperato: Gasperini ritrova uno dei titolarissimi per la corsa Champions

Gasperini ritrova un perno fondamentale nella corsa alla Champions: Manu Kone. Dopo un mese, infatti, il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo e si candida ad una maglia da titolare per Roma-Fiorentina, posticipo di lunedì e prima sfida giallorossa a maggio.

L'infortunio occorso al bicipite femorale occorso a marzo ha tenuto fuori Kone per un mese, tanto che Gasperini ha dovuto rinunciare a uno dei giocatori più importantei della rosa nelle partite contro Lecce, Inter, Pisa, Atalanta e Bologna, in cui la Roma si è affidata a Pisilli al fianco di Cristante, con il giovane italiano che potrebbe giocare sulla trequarti al fianco di Soulè in virtù del recupero del collega, pronto a riprendersi la titolarità in questa ultima parte di stagione.

Kone