Roma di 'corto muso' con Ranieri: tra i pali uno Svilar sempre più super

La Roma è la squadra con più vittorie per 1-0 nei cinque migliori campionati europei: merito anche della forma di Svilar, sempre più 'saracinesca'.

La Roma si conferma la squadra italiana più in forma del 2025: diciannovesimo risultato utile in Serie A per i giallorossi che ora sperano addirittura nel miracolo della qualificazione in Champions League.

Ennesimo successo di misura per i capitolini, carnefici della Fiorentina nello scontro diretto per l'Europa: un 1-0 ormai diventato una consuetudine all'interno della stagione dai due volti della 'Lupa'.

Un andamento fortemente improntato sul 'corto muso' di allegriana memoria: merito anche e soprattutto dei riflessi di Mile Svilar, eletto migliore in campo all'Olimpico quest'oggi.