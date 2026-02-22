Roma-Cremonese 3-0, pagelle e tabellino: goal e assist per Cristante, Ndicka chiude i conti, Sanabria e Vardy non pungono

Serata più che positiva per la Roma, sempre più inquadrata all'interno della lotta per un posto nella prossima Champions League: i giallorossi agganciano il Napoli a quota 50 punti grazie al 3-0 che condanna alla sconfitta una Cremonese mai davvero in partita. Ora sono quattro i punti di vantaggio sul quinto posto della Juventus.
Partenza a rilento per entrambe, tanto che per assistere alla prima grande chance bisogna attendere 35 minuti: Mancini stacca ma centra la traversa, Pellegrini si coordina in acrobazia ma trova il muro difensivo grigiorosso.
La Cremonese contiene bene gli attacchi degli uomini di Gasperini, che sfondano il muro avversario con l'arma dei calci piazzati: da un calcio d'angolo di Pellegrini nasce l'1-0 di Cristante, a segno col suo classico movimento sul primo palo. Da qui in poi è tutto molto più semplice per i padroni di casa che trovano anche il raddoppio con Ndicka, alla prima gioia personale in Serie A.
Gli ospiti cercano di accorciare le distanze, ma Vardy (ipnotizzato in uscita da Svilar) e Thorsby non hanno il killer instinct. Ce l'ha eccome invece il subentrato Pisilli, finalizzatore dell'azione di sfondamento di Malen.