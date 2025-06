Roma, corsa contro il tempo per le plusvalenze: i nomi in uscita e il piano di Massara e perché servono 10 milioni entro il 30 giugno per rispettare il FPF

Zalewski, Le Fee e Dahl non bastano: servono altri 10 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. A rischio N’Dicka, Angelino e altri big.

La Roma si trova a pochi giorni da una scadenza cruciale: entro il 30 giugno 2025, il club dovrà mettere a bilancio almeno 10 milioni di euro in plusvalenze per evitare pesanti sanzioni da parte della UEFA, in base al settlement agreement firmato nel 2022.

Nonostante le recenti cessioni di Nicola Zalewski all’Inter, di Enzo Le Fée al Sunderland e di Samuel Dahl al Benfica, che hanno generato complessivamente circa 30 milioni di euro, il bilancio non è ancora in equilibrio.

Il nuovo direttore sportivo Frederic Massara, insediatosi in corsa dopo l’uscita di scena di Ghisolfi, sta cercando soluzioni rapide e strategiche per rispettare i vincoli imposti dal Fair Play Finanziario.

Le opzioni sul tavolo sono molteplici: il piano principale è la cessione di Angelino, ma se non dovesse concretizzarsi, si farà ricorso a operazioni secondarie con esuberi o, nella peggiore delle ipotesi, a sacrifici eccellenti come quello di Evan N’Dicka, difensore arrivato a parametro zero nel 2023 e oggi valutato 35 milioni.

Il rischio concreto è che, in caso di mancato rispetto degli obblighi UEFA, la Roma vada incontro a sanzioni che spaziano da nuove multe alla possibile esclusione dalle competizioni europee.