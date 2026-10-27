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Rodrigo Mora RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Roma-Cagliari 4-2, pagelle e tabellino: Mora salva i giallorossi, Malen torna a segnare, Nzola e Maldini non bastano

Serie A
Roma vs Cagliari
Match report
Roma
Cagliari

Altro finale pazzo dei giallorossi, che stavolta conquistano addirittura i tre punti: segna Nzola, rimonta di Lulli e Pisilli, nel finale Maldini gela l'Olimpico, ma Mora e Malen fanno felice Gasperini.

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Un altro finale pazzo, altri sorrisi in extremis per Gasperini. Se la Roma aveva raccattato un pareggio a Napoli, stavolta conquista addirittura l'intera posta in palio: 4-2 a un ottimo Cagliari, per larghi tratti assolutamente in partita ma al terzo ko di fila.

A passare per primo, a sorpresa, è il Cagliari: Nzola trasforma un calcio di rigore concesso per un fallo di mano commesso in area da Pisilli, gelando l'Olimpico.

Ma tra il 15' e il 21' la Roma ha già ribaltato il punteggio. Con Emanuele Lulli protagonista principale. Prima il giovanissimo esterno pareggia di testa, sfruttando una dormita di Obert, e poi serve proprio a Pisilli la palla che il compagno trasforma nel 2-1 con un inserimento da pochi passi.

Il Cagliari non demorde, va vicino al pareggio con Adopo (miracoloso Gollini), Nzola, Fadera e Deiola, sfruttando qualche disattenzione difensiva di una Roma non concentratissima. Gasperini inserisce Malen per un Castro non sufficiente, ma anche Mora, per ridare slancio alla manovra offensiva.

Finale di tensione pura, anche Mendy sfiora il 2-2 ma Gollini gli dice di no a mano aperta. Il pari del Cagliari, nell'aria, è comunque rinviato di un paio di minuti: il neo entrato Maldini viene servito da un Obert stavolta prezioso, passa alle spalle di Mancini e supera Gollini col sinistro.

La rete decisiva, così, è di Rodrigo Mora: il piccolo portoghese viene pescato da un perfetto cross dal fondo di Ghilardi e di testa da pochi passi non dà scampo a Caprile, facendo esplodere l'Olimpico. Poco dopo arriva anche il poker: Malen per Mora, Mora per Malen che al secondo tentativo vince l'estremo tentativo di Caprile, chiudendo la partita.


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  • PAGELLE ROMA-CAGLIARI

    L'uomo decisivo della Roma è Rodrigo Mora, che dà la svolta definitiva alla partita nel momento più delicato della Roma: goal prima, assist per Malen poi. Determinante anche l'ingresso di Ghilardi. Così così la difesa: Mancini si perde Maldini sul 2-2, Ndicka patisce Nzola e si perde anche Mendy. Lulli lascia nuovamente il segno: goal più assist. Soulé promosso, Gollini sforna almeno tre parate da campione.

    Cagliari trascinato in attacco da un bel Nzola, non solo per il rigore segnato. Obert si perde Lulli e Ghilardi e non basta l'assist per Maldini per farlo arrivare alla sufficienza. Non bene Sugawara in marcatura, soffre anche Zé Pedro.

    ROMA (3-4-2-1): Gollini 7; Mancini 5.5 (82' Ghilardi 6.5), Ndicka 5.5, Koulierakis 6; Lulli 7 (76' Rensch sv), De Roon 5.5 (56' Mora 7.5), Cristante 6, Molina 6 (46' Wesley 6.5); Soulé 6.5, Pisilli 6; Castro 5.5 (56' Malen 6.5). All. Gasperini

    CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile 5.5; Zé Pedro 5.5, Mina 5.5, Rodriguez 6; Sugawara 5 (90' Trepy sv), Romano 5.5, Deiola 6 (76' Liteta sv), Obert 5.5; Adopo 6 (90' Massolin sv), Fadera 6.5 (76' Maldini 7); Nzola 7 (63' Mendy 5.5). All. Pisacane

  • TABELLINO ROMA-CAGLIARI

    ROMA-CAGLIARI 4-2

    Marcatori: 10' rig. Nzola (C), 15' Lulli (R), 21' Pisilli (R), 81' Maldini (C), 86' Mora (R)

    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini (82' Ghilardi), Ndicka, Koulierakis; Lulli (76' Rensch), De Roon (56' Mora), Cristante, Molina (46' Wesley); Soulé, Pisilli; Castro (56' Malen). All. Gasperini

    CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Sugawara (90' Trepy), Romano, Deiola (76' Liteta), Obert; Adopo (90' Massolin), Fadera (76' Maldini); Nzola (63' Mendy). All. Pisacane

    Arbitro: Feliciani

    Ammoniti: Rodriguez

    Espulsi: nessuno

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