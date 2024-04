Roma-Bologna 1-3, cronaca, tabellino e voti: El Azzouzi segna in rovesciata, rossoblù formato Champions

Un super Bologna si avvicina a grandi passi all'approdo in Champions: prodezza di El Azzouzi, poi Zirkzee e Saelemaekers. Momentaneo 1-2 di Azmoun.

Un Bologna da Champions. L'1-3 con cui i ragazzi di Thiago Motta si sono presi l'Olimpico ne certifica la strepitosa stagione ora impreziosita dal successo in casa della Roma, che avvicina a grandi passi i rossoblù ad un traguardo impensabile.

Vedere all'opera gli emiliani è un piacere per gli occhi: zero riferimenti, manovra fluida, interscambi e inserimenti. Se poi El Azzouzi si inventa il goal della vita, allora i rossoblù sono davvero autorizzati a sognare.

L'articolo prosegue qui sotto

El Shaarawy e Paredes si divorano il pari, Saelemakekers flirta col raddoppio scheggiando la traversa su punizione, mentre tocca a Zirkzee gelare per la seconda volta l'Olimpico sul finire del primo tempo da applausi del Bologna.

In avvio di ripresa il sussulto giallorosso lo regala Azmoun, subentrato ad Abraham, che prova a riaprire conti subito richiusi dal cucchiaio di Saelemaekers. Nel finale, inoltre, Maresca annulla il poker a Castro.

Felsinei in Paradiso, per la Roma un passo falso pesante nella rincorsa al quarto posto che non azzera però l'exploit europeo.