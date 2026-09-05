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AS Roma v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Roma-Atalanta 2-1, pagelle e tabellino: Soulè mette la firma sulla rimonta, Ederson spaventa i giallorossi, Malen stavolta resta a secco

Serie A
Roma vs Atalanta
Roma
Atalanta

I giallorossi vincono per 2-1 contro l'Atalanta in rimonta, decisivo Matias Soulè che serve l'assist per il pareggio di Hermoso e segna il goal decisivo in pieno recupero. Roma a punteggio pieno come l'Inter.

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La Roma va sotto, rischia ma alla fine vince in rimonta per 2-1 contro l'Atalanta e resta in vetta alla classifica insieme all'Inter.

A fare la partita fin dai primissimi minuti sono i giallorossi che sfiorano ripetutamente il vantaggio ma sbattono su un grande Carnesecchi. Il portiere dell'Atalanta è miracoloso prima su Mancini e poi su Cristante.

Tra gli attaccanti il più attivo è Rodrigo Mora mentre Dybala e soprattutto Malen si vedono poco. Nulla invece la fase offensiva dell'Atalanta che di fatto non si vede mai dalle parti di Svilar.

Eppure appena tornati in campo per la ripresa la Dea passa subito con un blitz di Ederson. Il vantaggio sblocca l'Atalanta che sfiora un paio di volte il raddoppio ma Samardzic e Krstovic non inquadrano la porta.

Gasperini inserisce Soulé e Castro per Mora e Malen. Nel finale forcing della Roma: Castro scheggia la traversa mentre Hermoso sugli sviluppi di un corner trova il pareggio. Poi ci pensa Soulè a fare esplodere l'Olimpico beffando Carnesecchi sul primo palo.

  • PAGELLE ROMA-ATALANTA

    Mancini (5) irriconoscibile, Lulli (5.5) impreciso, Dybala (5.5) si accende troppo poco, Malen (5.5) resta a secco, Kone (6) e Cristante (6) finiscono la benzina, Hermoso (7) la riprende, ma il migliore è Soulé (7.5)

    Carnesecchi (7) è insuperabile, Ederson (7) ci mette corsa e qualità, De Ketelaere (6.5) in crescita, Scamacca (5.5) non incide, meglio Krstovic (6), Zappacosta (6) con esperienza.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 5 (62' Ghilardi 6), Ndicka 5.5 (67' Balerdi 6), Hermoso 7; Lulli 5.5 (54' Molina 5.5), Kone 6, Cristante 6, Wesley 6.5; Dybala 5.5, Mora 6 (54' Soulé 7.5); Malen 5.5 (62' Castro 6). All. Gasperini

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi 7; Bellanova 5.5, Kossounou 6, Scalvini 6, Kolasinac 6 (72' Zappacosta 6); Samardzic 5.5 (66' Pasalic 5), Gaetano 5.5, Ederson 7 (79' Kessie 6); De Ketelaere 6.5, Scamacca 5.5 (46' Krstovic 6), Elmas 6 (66' Zalewski 6). All. Sarri

    • Pubblicità

  • TABELLINO ROMA-ATALANTA

    ROMA-ATALANTA 2-1

    Marcatori: 47' Ederson, 89' Hermoso, 93' Soulé

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 5 (62' Ghilardi 6), Ndicka 5.5 (67' Balerdi 6), Hermoso 7; Lulli 5.5 (54' Molina 5.5), Kone 6, Cristante 6, Wesley 6.5; Dybala 5.5, Mora 6 (54' Soulé 7.5); Malen 5.5 (62' Castro 6). All. Gasperini

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi 7; Bellanova 5.5, Kossounou 6, Scalvini 6, Kolasinac 6 (72' Zappacosta 6); Samardzic 5.5 (66' Pasalic 5), Gaetano 5.5, Ederson 7 (79' Kessie 6); De Ketelaere 6.5, Scamacca 5.5 (46' Krstovic 6), Elmas 6 (66' Zalewski 6). All. Sarri

    Arbitro: Colombo

    Ammoniti: Gasperini (non dal campo), Sarri (non dal campo), Bellanova

    Espulsi: Gaetano

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