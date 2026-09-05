Roma-Atalanta 2-1, pagelle e tabellino: Soulè mette la firma sulla rimonta, Ederson spaventa i giallorossi, Malen stavolta resta a secco

La Roma va sotto, rischia ma alla fine vince in rimonta per 2-1 contro l'Atalanta e resta in vetta alla classifica insieme all'Inter.

A fare la partita fin dai primissimi minuti sono i giallorossi che sfiorano ripetutamente il vantaggio ma sbattono su un grande Carnesecchi. Il portiere dell'Atalanta è miracoloso prima su Mancini e poi su Cristante.

Tra gli attaccanti il più attivo è Rodrigo Mora mentre Dybala e soprattutto Malen si vedono poco. Nulla invece la fase offensiva dell'Atalanta che di fatto non si vede mai dalle parti di Svilar.

Eppure appena tornati in campo per la ripresa la Dea passa subito con un blitz di Ederson. Il vantaggio sblocca l'Atalanta che sfiora un paio di volte il raddoppio ma Samardzic e Krstovic non inquadrano la porta.

Gasperini inserisce Soulé e Castro per Mora e Malen. Nel finale forcing della Roma: Castro scheggia la traversa mentre Hermoso sugli sviluppi di un corner trova il pareggio. Poi ci pensa Soulè a fare esplodere l'Olimpico beffando Carnesecchi sul primo palo.