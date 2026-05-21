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RomaGetty Images
Michael Di Chiaro

Roma ad un passo dalla Champions, la festa è pronta: spunta l'ipotesi maxischermo in città per il match decisivo col Verona

Serie A
Hellas Verona vs Roma
Hellas Verona
Roma

Roma quarta in classifica e pronta a festeggiare il ritorno in Champions: prende quota l'ipotesi di un maxischermo nella capitale in occasione della sfida decisiva contro il Verona già retrocesso.

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Il traguardo è vicinissimo. Manca solamente un passo. O meglio, tre punti.

La Roma si gioca il grande ritorno in Champions League in occasione dell'ultima partita di campionato che vedrà i giallorossi impegnati allo Stadio 'Bentegodi' contro il Verona.

E intanto in città il popolo romanista si prepara alla grande festa.

  • COSA SERVE ALLA ROMA PER ANDARE IN CHAMPIONS

    Alla Roma, per andare in Champions League, basterà battere il Verona all'ultima giornata di campionato o fare lo stesso risultato di Como e Juventus, ovvero le due squadre che la seguono a due punti di distanza.

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  • 'SOLO' 1500 ROMANISTI A VERONA

    In occasione della sfida tra Verona e Roma saranno 1500 i tifosi romanisti al seguito della formazione capitolina, giunta a novanta minuti dal raggiungimento del grande obiettivo stagionale.

    'Solo' 1500 e nessuno tra questi residenti in città o in provincia secondo le disposizioni del Ministero dell’Interno, che da fine gennaio in avanti ha vietato le trasferte per il resto della stagione in seguito agli scontri sull’A1 tra alcuni ultras giallorossi (diretti a Torino) e altri della Fiorentina (in viaggio verso Bologna).

    Non ci sarà dunque il proverbiale esodo verso la città di Romeo e Giulietta, per motivi strettamente legati all'ordine pubblico, ma i tagliandi messi in vendita sono stati polverizzati in pochissimo tempo.

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  • IPOTESI MAXISCHERMO IN CITTA

    Come riferito dal Corriere dello Sport, nella capitale è già pronta la festa, e starebbe prendendo corpoo l'ipotesi di allestire un maxischermo nel cuore della città per permettere ai tifosi romanisti di vivere insieme una partita che potrebbe essere storica, visto che la Roma non si qualifica alla Champions League da ormai sette anni. Diversi tifosi si stanno mobilitando e nel momento in cui si compirà un passo in questa direzione l’amministrazione capitolina esaminerà la richiesta.

    Tra le suggestioni ci sarebbe quella di un Circo Massimo a tinte giallorosse come per i festeggiamenti dello Scudetto del 2001, ma sarebbero già pronte anche altre opzioni per garantire un ritrovo di massa dei sostenitori romanisti che, anche a distanza, proveranno a spingere la Roma verso la coppa più importante.

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