Roma ad un passo dalla Champions, la festa è pronta: spunta l'ipotesi maxischermo in città per il match decisivo col Verona

In occasione della sfida tra Verona e Roma saranno 1500 i tifosi romanisti al seguito della formazione capitolina, giunta a novanta minuti dal raggiungimento del grande obiettivo stagionale.

'Solo' 1500 e nessuno tra questi residenti in città o in provincia secondo le disposizioni del Ministero dell’Interno, che da fine gennaio in avanti ha vietato le trasferte per il resto della stagione in seguito agli scontri sull’A1 tra alcuni ultras giallorossi (diretti a Torino) e altri della Fiorentina (in viaggio verso Bologna).

Non ci sarà dunque il proverbiale esodo verso la città di Romeo e Giulietta, per motivi strettamente legati all'ordine pubblico, ma i tagliandi messi in vendita sono stati polverizzati in pochissimo tempo.