Roma a caccia della Champions: a Parma vietato sbagliare, Gasperini punta tutto su Malen

La Roma va all-in sulla Champions. I giallorossi sono in piena corsa per tornare, a distanza di sette anni, nella principale competizione europea per club.
Sulla strada di Gasperini, però, c’è il Parma di Carlos Cuesta, che ha già ottenuto la salvezza ma si è dimostrato comunque insidioso anche a risultato acquisito.
Al Tardini, però, non si può sbagliare, con l’obiettivo magari di replicare la convincente prova di lunedì, quando all’Olimpico è stata battuta senza difficoltà la Fiorentina di Paolo Vanoli.