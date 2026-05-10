Roma a caccia della Champions: a Parma vietato sbagliare, Gasperini punta tutto su Malen

L’uomo del giorno, come sempre, sarà Donyell Malen. L’attaccante è rimasto a secco nell’ultima sfida, ma comunque ha fornito una grande prestazione, impreziosita da un assist. Qualche problemino ne ha accompagnato la settimana, ma Malen già da venerdì si è allenato in gruppo e sarà l’elemento cardine dell’attacco giallorosso.