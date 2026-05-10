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Roma FiorentinaGetty Images
Matteo Occhiuto

Roma a caccia della Champions: a Parma vietato sbagliare, Gasperini punta tutto su Malen

Serie A
Parma Calcio 1913 vs Roma
Roma

I giallorossi vogliono il quarto posto: al Tardini ci si gioca una fetta di stagione, Gasperini con Soulè e Pisilli alle spalle dell’ex Aston Villa.

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La Roma va all-in sulla Champions. I giallorossi sono in piena corsa per tornare, a distanza di  sette anni, nella principale competizione europea per club.

Sulla strada di Gasperini, però, c’è il Parma di Carlos Cuesta, che ha già ottenuto la salvezza ma si è dimostrato comunque insidioso anche a risultato acquisito.

Al Tardini, però, non si può sbagliare, con l’obiettivo magari di replicare la convincente prova di lunedì, quando all’Olimpico è stata battuta senza difficoltà la Fiorentina di Paolo Vanoli.

  • Bologna FC 1909 v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    MALEN UOMO CHIAVE AL TARDINI

    L’uomo del giorno, come sempre, sarà Donyell Malen. L’attaccante è rimasto a secco nell’ultima sfida, ma comunque ha fornito una grande prestazione, impreziosita da un assist. Qualche problemino ne ha accompagnato la settimana, ma Malen già da venerdì si è allenato in gruppo e sarà l’elemento cardine dell’attacco giallorosso.

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  • Roma Juventus 2-1Getty Images

    RISPONDERE ALLA JUVENTUS

    La Roma deve assolutamente vincere a Parma per due motivi. Il primo è fornire una risposta alla Juventus. I bianconeri dell’ex Spalletti hanno vinto 1-0 a Lecce nell’anticipo del sabato, portandosi a +4 sulla banda Gasperini. 

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  • De Winter Roma MilanGetty Images

    VINCERE PER METTERE PRESSIONE AL MILAN

    Il secondo, invece, è mettere pressione al Milan di Max Allegri, che sarà impegnato pochi minuti dopo la fine del match del Tardini. I rossoneri partono con 3 punti di vantaggio a 270 minuti dalla fine, la Roma proverà ad accorciare. 

  • AS Roma v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA ROMA A PARMA

    Dybala inizierà ancora una volta in panchina, ma per lui è previsto minutaggio, anche maggiore rispetto a quello di lunedì con la Fiorentina. Dietro Malen agiranno Soulè e Pisilli, in grande crescita nelle ultime settimane. Gasp è praticamente in formazione tipo. 

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini

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