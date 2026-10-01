La stima di Gasperini nei confronti di Rodrigo Mora comunque non è in discussione.

Il tecnico della Roma ha già speso parole importanti nei confronti del portoghese dopo la gara contro la Fiorentina: "Rodrigo Mora è un talento straordinario. Ha già vinto due campionati a soli 19 anni, è un ragazzo in evoluzione e in crescita ma con grande personalità.

Ogni volta in cui tocca palla succede qualcosa di bello, è molto resistente e ha valori atletici di assoluto livello, è duttile, può giocare a destra e a sinistra. C'è da lavorare, ovviamente: è qui da una sola settimana e ha fatto solo cinque allenamenti. Ma ci darà delle soddisfazioni".

E intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' successivamente ha aggiunto: "Non c'entra nulla con Zaragoza, questo è un grande vero.Ogni palla che tocca, succede qualcosa. Come succede ai grandi giocatori”.

La definitiva esplosione di Rodrigo Mora alla Roma, insomma, sembra solo questione di tempo. Poco o tanto lo dirà il campo.