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Rodrigo Mora RomaGetty Images
Lelio Donato

Rodrigo Mora ha conquistato il Portogallo: la gestione di Gasperini alla Roma e il dualismo con Soulé

Serie A
Roma

Il talento giallorosso ha realizzato uno splendido goal in rovesciata ed è uscito tra gli applausi del pubblico portoghese. Gasperini ha speso parole importanti nei suoi confronti ma alla Roma lo sta gestendo per non rischiare di bruciarlo.

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Rodrigo Mora incanta il Portogallo. Il talento della Roma infatti ha realizzato uno splendido goal con la selezione lusitana Under 21.

Uscito tra gli applausi scroscianti del pubblico di casa, Mora spera presto di diventare protagonista anche in giallorosso.

La stima di Gasperini nei suoi confronti di certo non manca. Così come la possibilità di crescere senza correre il rischio di bruciarsi vista la grande esperienza del tecnico nel lanciare giovani talenti.

Anche per questo Rodrigo Mora finora con la Roma non ha sempre giocato titolare con Gasperini che a volte continua a preferirgli Soulé.

  • HA CONQUISTATO IL PORTOGALLO

    Quella di Rodrigo Mora col Portogallo Under 21 nella gara contro Gibilterra è stata un'autentica perla.

    Una giocata degna di Cristiano Ronaldo, proprio nelle ore in cui si consumava il clamoroso strappo tra la Nazionale e l'uomo più rappresentativo del calcio lusitano.

    Il talento della Roma si è letteralmente inventato il goal che ha sbloccato il risultato, producendosi in una rovesciata spettacolare.

    Tanto che, al momento del cambio dopo sessanta minuti di ottimo calcio, il pubblico portoghese si è alzato in piedi per tributare il suo giovane talento.

  • LA GESTIONE ALLA ROMA

    La Roma ha compiuto un investimento importante questa estate per assicurarsi Rodrigo Mora, che è stato pagato 25 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita.

    Un segnale chiaro di come la società giallorossa e lo stesso Gasperini credano fermamente nel talento portoghese. Che però va gestito considerata la sua giovanissima età e la limitata esperienza internazionale.

    Rodrigo Mora ha comunque trovato già molto spazio scendendo in campo due volte da titolare in campionato. In totale sono cinque le presenze nelle prime sei partite ufficiali della Roma.

    Il portoghese ha anche realizzato un goal in campionato nella vittoria per 0-4 dei giallorossi a Lecce.

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  • IL DUALISMO CON SOULE

    Mora era stato lanciato subito da Gasperini nella prima giornata contro la Fiorentina e aveva impressionato tutti soprattutto per la grande personalità dimostrata, sfiorando anche il goal

    Goal che è arrivato come detto a Lecce la settimana successiva nonostante stavolta Gasperini gli avesse preferito Soulè.

    Il portoghese infatti si sta alternando con l'argentino come partner di Paulo Dybala alle spalle di Malen. Un modo per gestire la sua crescita senza eccessive pressioni.

    Anche perché a questa età il rendimento non è sempre costante. E infatti contro l'Atalanta, schierato nuovamente titolare, Mora non ha ripetuto la prestazione offerta al debutto da titolare. Segno di una maturazione ancora da completare.

    Gasperini d'altronde sa bene come gestire i giovani talenti e alla ripresa continuerà probabilmente ad alternarlo con Matias Soulé.

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  • LA STIMA DI GASPERINI

    La stima di Gasperini nei confronti di Rodrigo Mora comunque non è in discussione.

    Il tecnico della Roma ha già speso parole importanti nei confronti del portoghese dopo la gara contro la Fiorentina: "Rodrigo Mora è un talento straordinario. Ha già vinto due campionati a soli 19 anni, è un ragazzo in evoluzione e in crescita ma con grande personalità.

    Ogni volta in cui tocca palla succede qualcosa di bello, è molto resistente e ha valori atletici di assoluto livello, è duttile, può giocare a destra e a sinistra. C'è da lavorare, ovviamente: è qui da una sola settimana e ha fatto solo cinque allenamenti. Ma ci darà delle soddisfazioni".

    E intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' successivamente ha aggiunto: "Non c'entra nulla con Zaragoza, questo è un grande vero.Ogni palla che tocca, succede qualcosa. Come succede ai grandi giocatori”.

    La definitiva esplosione di Rodrigo Mora alla Roma, insomma, sembra solo questione di tempo. Poco o tanto lo dirà il campo.

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