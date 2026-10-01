50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Rodrigo Mora incanta il Portogallo. Il talento della Roma infatti ha realizzato uno splendido goal con la selezione lusitana Under 21.
Uscito tra gli applausi scroscianti del pubblico di casa, Mora spera presto di diventare protagonista anche in giallorosso.
La stima di Gasperini nei suoi confronti di certo non manca. Così come la possibilità di crescere senza correre il rischio di bruciarsi vista la grande esperienza del tecnico nel lanciare giovani talenti.
Anche per questo Rodrigo Mora finora con la Roma non ha sempre giocato titolare con Gasperini che a volte continua a preferirgli Soulé.