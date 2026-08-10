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Rodrigo Mora PortoGetty Images
Stefano Silvestri

Rodrigo Mora alla Roma è possibile? L'offerta giallorossa, quanto costa il talento del Porto e il suo ingaggio

Calciomercato
Serie A
Roma
R. Mora

I giallorossi stanno puntando tutto sul gioiello portoghese, che avrebbe già accettato un contratto fino al 2031: come possono fare per venire incontro alle alte richieste dei lusitani.

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La caccia della Roma al famigerato trequartista continua. E ora c'è un nuovo obiettivo in pole position: Rodrigo Mora. Ovvero il talento che negli ultimi anni si è messo in mostra con la maglia del Porto.

I giallorossi lo vogliono, hanno spostato su di lui le attenzioni che prima erano rivolte ad Antonio Nusa del Lipsia. Certo: non è un'operazione facile. Ma si può fare. Oppure no?

Intanto la Roma avrebbe trovato un accordo con il calciatore, il quale avrebbe accettato un contratto della durata di cinque anni, fino al 30 giugno del 2031. Ma questo non è che il primo passo: ne restano altri da compiere, ben più difficili.


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  • LA RICHIESTA DEL PORTO

    La richiesta del Porto per lasciar partire Mora, ricordando come un anno fa i Dragoes avessero rispedito al mittente 60 milioni più il 10% della futura rivendita da parte dell'Al Ittihad, rimane alta: una cinquantina di milioni.

    Di più: i portoghesi non appaiono per nulla disposti a lasciar partire Mora in prestito con diritto di riscatto, la formula prediletta delle squadre di Serie A. Solamente a titolo definitivo, come si conviene per un talento così fulgido non solo del calcio lusitano, ma anche e soprattutto di quello europeo.

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  • Tony D'AmicoGetty Images

    L'OFFERTA DELLA ROMA

    E la Roma, quindi, in che modo proverà a superare questo ostacolo? Aggirandolo. Nel senso che l'idea iniziale dei giallorossi è quella di battere più strade per tentare di creare qualche crepa nel muro del Porto.

    Come rivelato da Sky, sono tre le offerte che la Roma ha messo sul tavolo dei lusitani. La prima di queste prevede un prestito oneroso da 7-8 milioni con diritto di riscatto a 42-43 milioni, arrivando così ai 50 milioni pretesi dal Porto. Una proposta che difficilmente la controparte prenderà in considerazione.

    La seconda proposta prevede invece un acquisto a titolo definitivo e sembra in questo momento essere la più credibile: 25 milioni da versare immediatamente per portare Mora a Roma, gli altri 25 invece il prossimo anno.

    Infine è stata pensata anche una terza proposta, maggiormente orientata sulla classica futura rivendita: di nuovo 25 i milioni che la Roma darebbe al Porto per prelevare Mora a titolo definitivo, più il 50% da destinare proprio ai portoghesi nel momento in cui il gioiello lusitano dovesse essere ceduto a un altro club.

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  • L'INGAGGIO DI MORA

    Per quanto riguarda l'ingaggio di Mora, sarebbe facilmente sostenibile dalla Roma: in questo momento il giovane portoghese guadagna infatti meno di un milione di euro lordo a stagione.

    850mila euro circa: questo, secondo quanto emerso dal Portogallo, è lo stipendio percepito da Mora. Giocatore che del resto ha appena 19 anni, compiuti all'inizio dello scorso mese di maggio, e ha appena cominciato la propria traiettoria nel mondo del calcio d'alto livello.

    L'accordo già trovato tra Mora e la Roma, in questo senso, suggerisce che difficoltà dal punto di vista del calciatore non sembrano poter essercene.

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  • Francesco FarioliGetty

    LE PAROLE DI FARIOLI

    La volontà del Porto sarebbe quella di tenere Mora, già sondato in passato da big europee come Manchester United e PSG. Ma la Roma è intenzionata a fare sul serio e questo sta cambiando tutto.

    Lo stesso Francesco Farioli, tecnico italiano dei Dragoes, non ha chiuso completamente la porta a una partenza del proprio calciatore con destinazione Serie A.

    “Rodrigo Mora non ha chiesto la cessione - ha detto - però so che il calciomercato può distrarre. Alcuni giocatori potrebbero pensare a destinazioni diverse o al ruolo che avranno al Porto. Ma tutti possono stare tranquilli”.

    Mora, intanto, domenica è partito dalla panchina nella gara d'esordio del nuovo campionato che ha visto il Porto imporsi per 2-0 sull'Alverca: Farioli lo ha inserito solo a un quarto d'ora dalla fine. Sarà stata la sua ultima con la maglia della squadra che tifa sin da bambino?

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