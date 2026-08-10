Rodrigo Mora alla Roma è possibile? L'offerta giallorossa, quanto costa il talento del Porto e il suo ingaggio

La volontà del Porto sarebbe quella di tenere Mora, già sondato in passato da big europee come Manchester United e PSG. Ma la Roma è intenzionata a fare sul serio e questo sta cambiando tutto.

Lo stesso Francesco Farioli, tecnico italiano dei Dragoes, non ha chiuso completamente la porta a una partenza del proprio calciatore con destinazione Serie A.

“Rodrigo Mora non ha chiesto la cessione - ha detto - però so che il calciomercato può distrarre. Alcuni giocatori potrebbero pensare a destinazioni diverse o al ruolo che avranno al Porto. Ma tutti possono stare tranquilli”.

Mora, intanto, domenica è partito dalla panchina nella gara d'esordio del nuovo campionato che ha visto il Porto imporsi per 2-0 sull'Alverca: Farioli lo ha inserito solo a un quarto d'ora dalla fine. Sarà stata la sua ultima con la maglia della squadra che tifa sin da bambino?