Rodrigo Mora alla Roma è possibile? L'offerta giallorossa, quanto costa il talento del Porto e il suo ingaggio

La caccia della Roma al famigerato trequartista continua. E ora c'è un nuovo obiettivo in pole position: Rodrigo Mora. Ovvero il talento che negli ultimi anni si è messo in mostra con la maglia del Porto.
I giallorossi lo vogliono, hanno spostato su di lui le attenzioni che prima erano rivolte ad Antonio Nusa del Lipsia. Certo: non è un'operazione facile. Ma si può fare. Oppure no?
Intanto la Roma avrebbe trovato un accordo con il calciatore, il quale avrebbe accettato un contratto della durata di cinque anni, fino al 30 giugno del 2031. Ma questo non è che il primo passo: ne restano altri da compiere, ben più difficili.
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