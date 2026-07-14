Rodri è tornato ai livelli da Pallone d'Oro con la Spagna, ma le prestazioni deludenti di Pedri preoccupano in vista della semifinale dei Mondiali contro la Francia

Fabian Ruiz e Pedri potrebbero partire titolari con Rodri, come contro Capo Verde. Il centrocampo è l’unico reparto in cui la Spagna è superiore alla Francia: schierare tre giocatori così tecnici permetterebbe alla Roja di dominare il possesso palla, l’unica via per neutralizzare il quartetto d’attacco di Didier Deschamps.
Schierare Pedri e Fabian vorrebbe dire lasciare fuori Dani Olmo, efficace trequartista nella fase a eliminazione diretta, ma ancora poco concreto sotto porta.
De la Fuente considera Pedri un «talento speciale» da schierare vicino all’area avversaria, dove può essere pericoloso con finte, tocchi di tacco e uno-due, e lo elogia per il contributo costante, anche quando non è al meglio.
Tuttavia, l’allenatore sembra propendere per sostituire Fabián con Pedri quando gli avversari sono in difficoltà e si aprono più spazi. «Pedri potrebbe trarre vantaggio dal lavoro di Fabián», ha dichiarato dopo la partita contro il Belgio. «Si tratta essenzialmente di lavoro di squadra».
L’altruismo della Spagna è il suo punto di forza e, anche se può sembrare strano discutere della presenza di Pedri, è logico che De la Fuente sfrutti al meglio il suo gruppo.
Come ha dichiarato: «La Francia ha mostrato un potenziale straordinario, ma anche noi. La partita è aperta: serviranno giocatori freschi e dovremo dare il meglio».
Resta da vedere se vedremo il Pedri versione Barcellona.