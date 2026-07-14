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Rodri Pedri Spain GFXGOAL
Mark Doyle

Rodri è tornato ai livelli da Pallone d'Oro con la Spagna, ma le prestazioni deludenti di Pedri preoccupano in vista della semifinale dei Mondiali contro la Francia

Analysis
Spagna
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Storie
Francia vs Spagna

Un’ora prima del fischio d’inizio dei quarti di finale dei Mondiali tra Spagna e Belgio, è stata annunciata la formazione titolare: mancava Pedri. Subito tutti hanno pensato a un piccolo infortunio, segno di quanto sia fondamentale la stella del Barcellona.

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In sostanza, solo un infortunio potrebbe spiegare l’esclusione di un ventitreenne considerato da molti il centrocampista più completo al mondo. In realtà Pedri non è stato tagliato dalla rosa: è solo in panchina per scelte tattiche.

All’inizio del torneo sembrava impensabile, ma ora è concreta la possibilità che martedì, in Texas, Pedri torni in panchina contro la Francia.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Con prestazioni inferiori alle aspettative

    La coppia di centrocampisti centrali Rodri-Pedri era vista come il motore della Spagna, pronta a conquistare il Mondiale dopo l’Europeo in Germania. Tuttavia, se Rodri è tornato ai livelli da Pallone d’Oro trascinando la Roja in semifinale, le prestazioni di Pedri sono finite sotto accusa in patria.

    Il prodotto del vivaio di Las Palmas ha creato cinque occasioni da gol nel deludente esordio contro Capo Verde – più di qualsiasi altro in campo – ma, nonostante ciò, è stato criticato per non aver trascinato la nazionale alla vittoria.


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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Confronti poco lusinghieri

    I risultati successivi di Capo Verde hanno reso meno negativo il pareggio della Spagna, ma la mancanza di concretezza di Pedri è stata sempre più evidenziata col procedere del torneo.

    Sebbene Jude Bellingham e Pedri siano giocatori molto diversi e il secondo giochi più arretrato, i tifosi del Real Madrid sottolineano che il loro beniamino sta dominando i Mondiali, mentre il regista del Barcellona fatica a incidere.

    È un paragone riduttivo, ma oggi conta solo il risultato: Bellingham segna e crea, Pedri no.


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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Piena di competizioni

    La scelta di Luis de la Fuente di escludere Pedri ha sorpreso, visto che il centrocampista aveva giocato cinque partite di fila da titolare ai Mondiali 2026 (nove in totale, dal Qatar). Ma il ct campione d’Europa ha ricordato che la Spagna vanta molti talenti, soprattutto in mediana.

    De la Fuente ha notato che Mikel Merino avrebbe potuto lamentarsi: era rimasto in panchina nonostante il gol vittoria contro il Portogallo, ma non ha protestato e ha ripetuto l’impresa nella vittoria per 2-1 sul Belgio.

    «È ingiusto che Mikel non giochi dall’inizio, ma sarebbe altrettanto ingiusto escludere un altro», ha dichiarato De la Fuente. «Solo undici possono giocare e loro lo capiscono. Quando entrano, sanno cosa fare: per questo è un piacere allenarli.

    «Ciò che conta è la squadra. Non importa chi inizia la partita. Tutti sono importanti, anche chi non ha giocato».

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un altro “talento straordinario”

    Non c’è stato nulla che lasci intendere che Pedri abbia dato in escandescenze per la sua esclusione. «L’ha presa bene», ha rivelato ai giornalisti il portiere della Spagna Unai Simon dopo la partita contro il Belgio. «Tutti vogliamo giocare, ma, alla fine, non c’è spazio per tutti.

    «Come si sentono David (Raya) e Joan (Garcia), che sono portieri di livello mondiale? Tutti vogliamo giocare, ma tutti vogliamo vincere i Mondiali. Quando tocca a te accettare quel ruolo, lo fai».

    Ma quale ruolo gli verrà chiesto di ricoprire contro la Francia? Contro il Belgio, da subentrato, non ha brillato: nel finale ha sbagliato un contropiede con un passaggio fuori misura. Fabian Ruiz, invece, potrebbe confermarsi titolare dopo il gol all’esordio a Los Angeles; come ricorda Simon, il centrocampista del PSG è «un talento immenso» reduce da due Champions League consecutive.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Due versioni di Pedri

    Pedri è una gioia per gli occhi quando è in forma: pochi recuperano palla con la sua regolarità e precisione. Non abbiamo ancora visto il meglio di lui ai Mondiali, forse perché De la Fuente vede due Pedri: quello della Spagna e quello del Barcellona.

    «Pedri è un giocatore di classe, uno dei migliori al mondo, se non il migliore», ha ammesso il 65enne, «ma anche Fabián è uno dei migliori giocatori al mondo, se non il migliore.

    Ma Pedri non può giocare come fa nel Barça, perché noi abbiamo un sistema diverso. Ci sono somiglianze, ma non è la stessa cosa: non abbiamo nemmeno gli stessi giocatori.

    Abbiamo Rodri, quindi il suo compagno di centrocampo è diverso. Per me Pedri può giocare come 6, 8 o 10, ma dobbiamo prendere decisioni sempre molto ponderate, analizzate e su misura per l’avversario."

    La domanda ora è: chi sceglierà De la Fuente come titolare contro la Francia?

  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    Il dilemma di De la Fuente

    Fabian Ruiz e Pedri potrebbero partire titolari con Rodri, come contro Capo Verde. Il centrocampo è l’unico reparto in cui la Spagna è superiore alla Francia: schierare tre giocatori così tecnici permetterebbe alla Roja di dominare il possesso palla, l’unica via per neutralizzare il quartetto d’attacco di Didier Deschamps.

    Schierare Pedri e Fabian vorrebbe dire lasciare fuori Dani Olmo, efficace trequartista nella fase a eliminazione diretta, ma ancora poco concreto sotto porta.

    De la Fuente considera Pedri un «talento speciale» da schierare vicino all’area avversaria, dove può essere pericoloso con finte, tocchi di tacco e uno-due, e lo elogia per il contributo costante, anche quando non è al meglio.

    Tuttavia, l’allenatore sembra propendere per sostituire Fabián con Pedri quando gli avversari sono in difficoltà e si aprono più spazi. «Pedri potrebbe trarre vantaggio dal lavoro di Fabián», ha dichiarato dopo la partita contro il Belgio. «Si tratta essenzialmente di lavoro di squadra».

    L’altruismo della Spagna è il suo punto di forza e, anche se può sembrare strano discutere della presenza di Pedri, è logico che De la Fuente sfrutti al meglio il suo gruppo.

    Come ha dichiarato: «La Francia ha mostrato un potenziale straordinario, ma anche noi. La partita è aperta: serviranno giocatori freschi e dovremo dare il meglio».

    Resta da vedere se vedremo il Pedri versione Barcellona.

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