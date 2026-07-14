Rodri è tornato ai livelli da Pallone d'Oro con la Spagna, ma le prestazioni deludenti di Pedri preoccupano in vista della semifinale dei Mondiali contro la Francia

La scelta di Luis de la Fuente di escludere Pedri ha sorpreso, visto che il centrocampista aveva giocato cinque partite di fila da titolare ai Mondiali 2026 (nove in totale, dal Qatar). Ma il ct campione d’Europa ha ricordato che la Spagna vanta molti talenti, soprattutto in mediana.

De la Fuente ha notato che Mikel Merino avrebbe potuto lamentarsi: era rimasto in panchina nonostante il gol vittoria contro il Portogallo, ma non ha protestato e ha ripetuto l’impresa nella vittoria per 2-1 sul Belgio.

«È ingiusto che Mikel non giochi dall’inizio, ma sarebbe altrettanto ingiusto escludere un altro», ha dichiarato De la Fuente. «Solo undici possono giocare e loro lo capiscono. Quando entrano, sanno cosa fare: per questo è un piacere allenarli.

«Ciò che conta è la squadra. Non importa chi inizia la partita. Tutti sono importanti, anche chi non ha giocato».