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Rochdale v York City - Enterprise National LeagueGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Rochdale-York City è stata la partita dell'anno: ospiti promossi al 103' dello scontro diretto, erano andati sotto al 95'

National League
Rochdale vs York City
Rochdale
York City

L'attesissima partita tra la seconda e la prima della National League (quinta serie inglese) è terminato 1-1 con due goal in extremis. Alla fine York promosso con 108 punti, Rochdale ai playoff con 106.

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La partita dell'anno è appena andata in scena in Inghilterra. Ma non in Premier League: nella National League, la quinta serie del panorama locale.

Rochdale-York City era attesissima per un motivo: per uno scherzo del calendario, che ha fissato la partita all'ultima giornata, era lo scontro diretto tra le due dominatrici del campionato. Una (il Rochdale) con 105 punti, l'altra (lo York) con 107.

Ebbene, alla fine lo York City si è tenuto stretto il primo posto con due punti di vantaggio sul Rochdale e ha conquistato la promozione. Ma nessuno si è fatto mancare davvero nulla.

  • TUTTO NEL RECUPERO

    A dispetto delle attese della vigilia, la gara è scivolata via sullo 0-0 fino al minuto 95. Il Rochdale ha sbuffato inutilmente, lo York City ha avuto le migliori opportunità per passare in vantaggio. Ma non è riuscito a concretizzarle.

    Alla fine, dramma sportivo ed estasi hanno preso compiutamente forma nei minuti di recupero. E a passare in vantaggio per primo è stato il Rochdale al 95' con Dieseruwe, autore di un colpo di testa che ha provocato l'esultanza sfrenata dei tifosi di casa, arrivati a invadere il campo.

    Ma questo non è stato il goal della promozione. La gara si è allungata di diversi altri minuti e, incredibilmente, al minuto 113 lo York ha trovato il pareggio: Stones in mischia ha calciato, un avversario ha ribattuto oltre la linea di porta, l'arbitro ha indicato il centro del campo. Nuove scene di esultanza, stavolta degli ospiti, fino al triplice fischio finale.



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  • LA CLASSIFICA FINALE

    La classifica finale dopo la quarantaseiesima e ultima giornata? Questa qui: incredibile anche solo da pensare, ancor più a guardarla.

    1) York City 108 punti

    2) Rochdale 106 punti

    Il Rochdale ha sognato il sorpasso per 8 minuti circa, portandosi a 108 punti contro i 107 dello York. Ma alla fine è riuscito nell'incredibile impresa di arrivare secondo nonostante un simile bottino e nonostante 33 vittorie su 46 (le stesse dello York, che però ha perso due partite in meno).

    Per la cronaca: la terza, ovvero il Carlisle, ha totalizzato alla fine 95 punti, ovvero 13 in meno.

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  • YORK CITY IN LEAGUE TWO DOPO 10 ANNI

    Lo York City torna così in League Two, la quarta serie del calcio inglese, dopo la bellezza di 10 anni tondi tondi: vi mancava dalla stagione 2015/2016, al termine della quale era retrocesso proprio in quinta serie.

    La squadra dello Yorkshire ha vissuto anni complicati nell'ultimo decennio, con tanto di ulteriore retrocessione in National League North (sesta serie) e il ritorno in National League nel 2022. Dopo un diciannovesimo, un ventesimo e un secondo posto con successiva eliminazione ai playoff, ecco l'impresa. Arrivata nel modo più incredibile, al 13' di recupero del secondo tempo nello scontro diretto contro la seconda.

  • ROCHDALE AI PLAYOFF

    Il Rochdale sperava invece di tornare in League Two tre anni dopo la retrocessione del 2023, ma così non sarà. O meglio: non subito. Perché il Dale ha ora un'altra carta da giocarsi, ovvero quella dei playoff promozione, già fatali lo scorso anno dopo il quarto posto della stagione regolare.

    Il secondo posto finale garante al Rochdale almeno di partire dalle semifinali così come il Carlisle, un po' come accade nella nostra Serie B alla terza e alla quarta: affronterà ora una tra Scunthorpe e Southend. Ma prima dovrà resettare il dolore e l'amarezza di una promozione diretta sfumata praticamente all'ultimo secondo.

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