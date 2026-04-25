Rochdale-York City è stata la partita dell'anno: ospiti promossi al 103' dello scontro diretto, erano andati sotto al 95'

A dispetto delle attese della vigilia, la gara è scivolata via sullo 0-0 fino al minuto 95. Il Rochdale ha sbuffato inutilmente, lo York City ha avuto le migliori opportunità per passare in vantaggio. Ma non è riuscito a concretizzarle.

Alla fine, dramma sportivo ed estasi hanno preso compiutamente forma nei minuti di recupero. E a passare in vantaggio per primo è stato il Rochdale al 95' con Dieseruwe, autore di un colpo di testa che ha provocato l'esultanza sfrenata dei tifosi di casa, arrivati a invadere il campo.

Ma questo non è stato il goal della promozione. La gara si è allungata di diversi altri minuti e, incredibilmente, al minuto 113 lo York ha trovato il pareggio: Stones in mischia ha calciato, un avversario ha ribattuto oltre la linea di porta, l'arbitro ha indicato il centro del campo. Nuove scene di esultanza, stavolta degli ospiti, fino al triplice fischio finale.







