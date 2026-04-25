Rochdale-York City è stata la partita dell'anno: ospiti promossi al 103' dello scontro diretto, erano andati sotto al 95'

La partita dell'anno è appena andata in scena in Inghilterra. Ma non in Premier League: nella National League, la quinta serie del panorama locale.
Rochdale-York City era attesissima per un motivo: per uno scherzo del calendario, che ha fissato la partita all'ultima giornata, era lo scontro diretto tra le due dominatrici del campionato. Una (il Rochdale) con 105 punti, l'altra (lo York) con 107.
Ebbene, alla fine lo York City si è tenuto stretto il primo posto con due punti di vantaggio sul Rochdale e ha conquistato la promozione. Ma nessuno si è fatto mancare davvero nulla.