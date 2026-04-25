Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FIGC Unveil The New Sports Justice CodeGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Rocchi si autosospende da designatore arbitrale: il motivo e cosa può succedere in attesa della decisione del Comitato Nazionale dell'AIA

Serie A

Il designatore arbitrale, indagato per concorso in frode sportiva, ha deciso di autosospendersi dal proprio ruolo: "Una scelta fatta per permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne".

Pubblicità

Gianluca Rocchi ha deciso di autosospendersi dal ruolo di designatore arbitrale in attesa della decisione del Comitato Nazionale dell'AIA.


L'ex arbitro, infatti, è indagato per concorso in frode sportiva. In attesa di comprendere gli sviluppi della vicenda giudiziaria, Rocchi ha preferito defilarsi in attesa che venga fatta chiarezza sulla propria posizione.

Di seguito ecco le sue dichiarazioni all'Ansa.

  • LE DICHIARAZIONI DI ROCCHI

    “In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can. Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia, vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima. Il grande amore per la mia associazione ed il senso di responsabilità per il ruolo ricoperto mi portano prima di tutto a tutelare un gruppo così importante di atleti che non voglio possa essere condizionato in alcun modo dalle mie vicende, in attesa di novità, che mi auguro quanto prima possano arrivare per chiarire la mia posizione”

    • Pubblicità

  • ROCCHI INDAGATO: I CAPI D'ACCUSA SONO TRE

    Gianluca Rocchi, infatti, è accusato di concorso in frode sportiva e, in tal senso, i capi d'imputazione sarebbero tre, secondo quanto riferito dall'Agenzia AGI:

    - Una delle partite finite sotto la lente d'ingrandimento è Bologna-Inter 1-0 del 20 aprile 2025, domenica di Pasqua di un anno fa. Gara terminata 1-0 a favore dei felsinei (a segno Orsolini nel finale), con successive proteste dei nerazzurri e di Simone Inzaghi per una rimessa laterale battuta qualche metro più avanti prima del goal partita.

    Nel capo d'imputazione del PM milanese, come riporta l'AGI, si legge che Rocchi "quale designatore arbitrale dell’AIA, in concorso con più persone presso lo stadio San Siro, durante la gara di Coppa Italia ‘combinava’ la designazione del direttore di gara per la partita di campionato di serie A Bologna-Inter (20 aprile 2025) nella persona di Andrea Colombo, siccome ‘arbitro’ gradito alla squadra ospite, l’Inter, impegnata nella lotta alla corsa scudetto, ormai alle battute finali della stagione calcistica".


    - In un altro capo di imputazione presente nell'avviso di garanzia, come raccolto ancora dall'agenzia AGI, si legge invece che Rocchi "quale designatore in concorso con più persone presso lo stadio San Siro, durante la gara di andata di Coppa Italia (2 aprile 2025), ‘combinava’ o ‘schermava’ la designazione del direttore di gara Daniele Doveri, ponendolo alla direzione della semifinale del torneo (23 aprile 2025) onde assicurare poi all’Inter direzioni di gara diverse dal ‘poco gradito’ Doveri per la eventuale successiva finale di Coppa Italia e per il resto delle partite del campionato di serie A". Partite che erano di "maggiore interesse per la squadra milanese".

    Le due partite in questione sono le semifinali di Coppa Italia contro il Milan, andate in scena appunto il 2 aprile e poi il 23 aprile 2025.


    - Il terzo e ultimo capo d'imputazione nei confronti di Rocchi riguarda Udinese-Parma del marzo 2025, gara finita 1-0 per i friulani. Come riporta ancora l'AGI, in quella partita Rocchi “in qualità di supervisore Var, in concorso con altre persone, durante lo svolgimento della partita condizionava l’addetto Var Daniele Paterna inducendolo all’On Field Review il direttore di gara Fabio Maresca ai fini dell’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra friulana, sebbene Paterna fosse di diverso avviso”.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA POSIZIONE DI ABODI

    Andrea Abodi, Ministro dello Sport, è intervenuto sulla vicenda attraverso il proprio profilo X:

    "C’è solo un modo per tutelare il sistema sportivo in tutte le sue articolazioni e rispettare i tifosi, gli appassionati e gli innamorati dello sport, a partire dal calcio: trasparenza, tempestività e parità di trattamento quando si affrontano ipotesi di inosservanza delle norme sportive, tanto più quando hanno possibili risvolti penali. E farlo sempre e con chiunque!
    Leggo, come tutti voi, i risvolti che stanno emergendo sull'indagine della Procura di Milano, partita dalla denuncia di un ex tesserato dell’Associazione Italiana Arbitri.


    Lasciando all'autorità giudiziaria il compito di svolger il proprio lavoro e senza voler entrare nel merito dell'operato del designatore della Can Rocchi, l'aspetto più grave che emerge è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita all'interno del sistema calcistico. Finora, nessun riscontro pubblico, così come non sappiamo chi abbia ricevuto la denuncia e quale organo sia stato investito della questione per verificarne la sussistenza.
    Mi aspetto, quindi, di ricevere formalmente dal CONI , prima possibile, informazioni in merito alla vicenda. Nel caso in cui fossero accertate responsabilità, non potranno non esserci conseguenze".