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Gianluca RocchiGetty Images
Lelio Donato

Rocchi indagato, la Procura Federale chiede gli atti a Milano: cosa può succedere a livello sportivo

Serie A

Il procuratore sportivo Chiné ha già chiesto gli atti ai magistrati milanesi sull'inchiesta in cui è indagato il designatore Rocchi. Cosa può succedere ora?

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L'indagine della Procura di Milano che vede indagato Gianluca Rocchi ha scosso il mondo del calcio.

Il designatore, accusato di concorso in frode sportiva, si è auto-sospeso dall'incarico. Lo stesso ha fatto l'altro indagato, ovvero il supervisore Var Gervasoni.

Mentre anche la giustizia sportiva è pronta a riaprire il caso dopo l'archiviazione dei mesi scorsi per il caso di Udinese-Parma.

Ma cosa può succedere adesso?

  • L'ARCHIVIAZIONE DEL 2025

    Nel maggio 2025 l'allora assistente Domenico Rocca aveva segnalato alla Procura Federale presunte irregolarità da parte di Rocchi.

    L'esposto riguardava in particolare due partite del campionato 2024/2025 ovvero Lazio-Genoa e Udinese-Parma.

    Nel primo caso c'era stato l'improvviso cambio di un assistente, mentre nel secondo veniva denunciata l'intromissione del designatore in sala Var per assegnare un calcio di rigore.

    Dopo una serie di audizioni però, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', il caso viene archiviato con l'avallo della Procura Generale dello Sport presso il CONI.



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  • LE ACCUSE DELLA PROCURA DI MILANO

    Adesso però il quadro è cambiato. L'indagine della Procura Federale infatti non aveva preso in esame le nuove accuse mosse a Rocchi dai magistrati milanesi.

    Al designatore viene contestato dal Pm di aver combinato la designazione in due partite dell'Inter, ovvero quella di Colombo contro il Bologna dell'aprile 2025 e quella di Doveri per la semifinale di Coppa Italia contro il Milan, peraltro entrambe perse dai nerazzurri.

    Accuse che potrebbero dunque portare all'apertura di un nuovo fascicolo da parte della giustizia sportiva.

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  • COSA SUCCEDE ADESSO

    Giuseppe Chiné, appreso dell'indagine in cui è indagato Rocchi, ha immediatamente chiesto gli atti alla Procura di Milano.

    Se dovessero emergere elementi nuovi rispetto all'inchiesta terminata con l'archiviazione, la giustizia sportiva aprirà un altro fascicolo i cui sviluppi al momento non sono prevedibili.

    Novità sono attese dopo il 30 aprile quando è stato fissato l'interrogatorio di Rocchi davanti ai Pm milanesi.


  • LA POSIZIONE DI ABODI

    Andrea Abodi, Ministro dello Sport, è intervenuto su X per commentare l'inchiesta di Milano:

    "C’è solo un modo per tutelare il sistema sportivo in tutte le sue articolazioni e rispettare i tifosi, gli appassionati e gli innamorati dello sport, a partire dal calcio: trasparenza, tempestività e parità di trattamento quando si affrontano ipotesi di inosservanza delle norme sportive, tanto più quando hanno possibili risvolti penali. E farlo sempre e con chiunque! Leggo, come tutti voi, i risvolti che stanno emergendo sull'indagine della Procura di Milano, partita dalla denuncia di un ex tesserato dell’Associazione Italiana Arbitri. Lasciando all'autorità giudiziaria il compito di svolger il proprio lavoro e senza voler entrare nel merito dell'operato del designatore della Can Rocchi,l'aspetto più grave che emerge è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita all'interno del sistema calcistico. Finora, nessun riscontro pubblico, così come non sappiamo chi abbia ricevuto la denuncia e quale organo sia stato investito della questione per verificarne la sussistenza. Mi aspetto, quindi, di ricevere formalmente dal CONI , prima possibile, informazioni in merito alla vicenda.Nel caso in cui fossero accertate responsabilità, non potranno non esserci conseguenze".


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