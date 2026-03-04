Rocchi aggredito al termine di Carrarese-Catanzaro: scortato in tribuna dai carabinieri
Paura per il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, fatto uscire accompagnato dai carabinieri per evitare il contatto fisico di alcuni tifosi della Carrarese furiosi per il rigore fatto ripetere che ha concesso al Catanzaro di trovare il 3-3 al 94'.
A breve il servizio completo.