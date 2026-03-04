Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Gianluca RocchiGetty Images
Claudio D'Amato

Rocchi aggredito al termine di Carrarese-Catanzaro: scortato in tribuna dai carabinieri

Paura per il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, fatto uscire accompagnato dai carabinieri per evitare il contatto fisico di alcuni tifosi della Carrarese furiosi per il rigore fatto ripetere che ha concesso al Catanzaro di trovare il 3-3 al 94'.

Pubblicità

Paura per il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, fatto uscire accompagnato dai carabinieri per evitare il contatto fisico di alcuni tifosi della Carrarese furiosi per il rigore fatto ripetere che ha concesso al Catanzaro di trovare il 3-3 al 94'.

A breve il servizio completo.

Serie B
Catanzaro crest
Catanzaro
CAT
Empoli crest
Empoli
EMP
Serie B
Carrarese crest
Carrarese
CAR
Palermo crest
Palermo
PAL
0