Robinio Vaz RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Robinio Vaz deve già rincorrere alla Roma: dalle parole di Gasperini al boom di Malen, perché non è una sorpresa

Il giovanissimo attaccante arrivato dal Marsiglia a gennaio è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti sia contro la Cremonese che contro la Juventus. Ma il tecnico aveva già avvertito: "Lui e Venturino rappresentano il futuro".

Ma Robinio Vaz che fine ha fatto? Un mese e mezzo circa dopo l'arrivo alla Roma dal Marsiglia, qualcuno già se lo sta chiedendo. Sia chi ha a cuore le vicende giallorosse, sia chi le osserva con occhio più imparziale.

La domanda ha ragione d'esistere per un semplice motivo: Vaz non sta giocando. O meglio: qualche minuto dopo essere atterrato in Italia e in Serie A l'ha pure collezionato. Pochi, però. E senza alcun seguito.

È una sorpresa? A ben vedere no: i fattori che hanno portato allo scivolamento di Vaz nelle retrovie dell'attacco giallorosso sono molteplici e, in fin dei conti, pure prevedibili. Anche se i 25 milioni spesi dalla Roma per portarlo nella Capitale potrebbero far pensare al contrario.

  • ZERO MINUTI NELLE ULTIME DUE PARTITE

    Vaz sta bene, non è infortunato né deve convivere con problemi fisici di sorta. Ma nelle ultime due partite di campionato, quelle che la Roma ha giocato contro la Cremonese e contro la Juventus sempre all'Olimpico, è rimasto in panchina per tutto il tempo.

    Zero minuti contro i grigiorossi, zero anche contro i bianconeri. L'ex Marsiglia non sperava certo di partire titolare, ma di entrare in campo almeno nel finale sì. E invece Gasperini ha deciso diversamente, rivolgendo le proprie attenzioni ad altri elementi della panchina e ignorando il suo classe 2008.

  • ETÀ E AMBIENTAMENTO

    Perché, dunque, tutto questo non deve essere considerato una sorpresa assoluta? In primis per l'età del calciatore. Che è forte, certamente sì, ma più in un'ottica potenziale e futura che pensando al presente vero e proprio.

    Vaz ha appena 18 anni, peraltro compiuti da pochissimo: è diventato maggiorenne lo scorso 17 febbraio. E non è Yamal, semplicemente perché nessuno in Europa lo è. Al Marsiglia aveva mosso da poco i primi passi, con De Zerbi aveva collezionato 22 presenze in Ligue 1 ma solo due di queste da titolare. Insomma, gli serve tempo ed è normalissimo che sia così.

    Di più: Vaz ha appena cambiato non solo squadra, ma anche città e soprattutto paese. Per la prima volta sta giocando lontano dalla Francia. Il che, naturalmente, sta richiedendo un necessario periodo di ambientamento.

  • GASPERINI: "LUI E VENTURINO RAPPRESENTANO IL FUTURO"

    Lo stesso Gasperini aveva già avvertito tutti proprio su questo aspetto, includendo nel discorso sia Vaz che Lorenzo Venturino, altro giovane arrivato nel mercato invernale ma dal Genoa: la necessità di aspettare entrambi, di non dar loro troppe pressioni, di portare pazienza.

    "Non possiamo pensare che siano competitivi per traguardi così alti - diceva il tecnico qualche tempo fa - Sono due giovanissimi, rappresentano il futuro e dovremo lavorarci".

    Di Vaz, Gasperini ha parlato poi anche alla vigilia della sfida contro la Cremonese ribadendo il concetto già espresso:

    "È stato un investimento molto importante da parte della società. È anche lui molto giovane, ha fatto solo spezzoni di partita, ma ha già segnato qualche goal. Su di lui pesa un po’ l’investimento fatto, perché inevitabilmente cambia la percezione. Io sto cercando di capire in fretta quanto possa essere utile nell’immediato alla Roma, perché nel futuro lo sarà sicuramente. Tra spezzoni di gara e allenamenti dobbiamo valutare bene, considerando che non è semplice inserirsi subito in un campionato difficile come quello italiano a stagione in corso”.

  • L'ESPLOSIONE DI MALEN

    A complicare ulteriormente i già difficili piani di Vaz di prendersi subito una maglia alla Roma è stata anche l'esplosione di Donyell Malen. Lui sì pronto fin da subito, lui sì preso dai giallorossi per risolvere gli evidenti problemi offensivi della prima parte dell'annata.

    L'ex attaccante dell'Aston Villa e del Borussia Dortmund si sta rivelando l'acquisto più azzeccato possibile a stagione in corso. E a differenza di Vaz non ha avuto bisogno di tempo per ambientarsi: è andato a segno già all'esordio contro il Torino e poi non si è quasi fermato, tra una doppietta e un goal singolo, collezionando 6 reti nelle sue prime 7 presenze nel nostro campionato.

    Vaz è una punta proprio come Malen. Ma soffiare il posto da titolare a uno così, a prescindere dal valore di mercato, in questo momento è un'impresa impossibile. Anche considerando il modulo di Gasperini, che utilizza un centravanti solo con due trequartisti a sostenerlo e ha a disposizione altri pezzi da novanta come Paulo Dybala e Matias Soulé, entrambi assenti contro la Juventus.

  • LE PROSPETTIVE

    Diceva Vaz nella sua prima intervista ai canali della Roma, poco dopo essere stato ufficializzato: "Da attaccante sono contento di far parte della squadra di Gasperini, del suo progetto e di quello del club".

    Le aspettative del giovanissimo ex Marsiglia, fino a questo momento, non si sono tradotte nella realtà. Aspettative sue, ripetiamo: non della Roma né di Gasperini, che già avevano messo in preventivo l'andamento lento dei suoi primi mesi italiani.

    Vaz fin qui ha collezionato quattro spezzoni di partita in Serie A, l'ultimo a Napoli a metà febbraio. Ma la Roma ci crede in maniera totale, e non potrebbe essere altrimenti considerando le qualità del ragazzino e i 25 milioni versati nelle casse dell'OM. Ci crede più per il futuro, però: c'è una bella differenza.

