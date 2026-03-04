Robinio Vaz deve già rincorrere alla Roma: dalle parole di Gasperini al boom di Malen, perché non è una sorpresa

Ma Robinio Vaz che fine ha fatto? Un mese e mezzo circa dopo l'arrivo alla Roma dal Marsiglia, qualcuno già se lo sta chiedendo. Sia chi ha a cuore le vicende giallorosse, sia chi le osserva con occhio più imparziale.

La domanda ha ragione d'esistere per un semplice motivo: Vaz non sta giocando. O meglio: qualche minuto dopo essere atterrato in Italia e in Serie A l'ha pure collezionato. Pochi, però. E senza alcun seguito.

È una sorpresa? A ben vedere no: i fattori che hanno portato allo scivolamento di Vaz nelle retrovie dell'attacco giallorosso sono molteplici e, in fin dei conti, pure prevedibili. Anche se i 25 milioni spesi dalla Roma per portarlo nella Capitale potrebbero far pensare al contrario.