Il momento del Genoa non è dei migliori, con un solo punto conquistato nelle prime cinque giornate di Serie A e la panchina di Daniele De Rossi fortemente a rischio. Eppure nel weekend il mondo genoano ha trovato un sorriso che regala speranza: quello di Robinho Jr, che alla prima da titolare nella Primavera allenata da Mimmo Criscito ha dato spettacolo, realizzando una doppietta nel 3-1 rifilato all'Atalanta.
Robinho jr fa già sognare il Genoa: trascina la Primavera di Criscito con una doppietta contro l'Atalanta
L'ESORDIO A PARMA A GARA IN CORSO
L'adattamento al calcio italiano richiede tempo, soprattutto per la maggiore attenzione tattica e la fisicità richiesta. Ed è per questo che il Genoa ha deciso di gestire l'inserimento del suo nuovo talento con gradualità. Il vero e proprio battesimo nel calcio italiano per Robinho Jr è avvenuto durante la sfida contro la Primavera del Parma. In quell'occasione, il brasiliano ha disputato 30 minuti, entrando a gara in corso. È stata una mezz'ora preziosa, sufficiente per prendere le misure col nuovo campionato, far intravedere scampoli di classe pura e iniziare ad affinare l'intesa con i nuovi compagni di squadra.
DOPPIETTA ALLA PRIMA DA TITOLARE
Il periodo di apprendistato, però, è durato pochissimo. Perchè Criscito ha mandato in campo Robinho Jr dall'inizio nel turno successivo contro l'Atalanta e il brasiliano ha letteralmente incantato il mondo Genoa. Affrontando la Primavera dei nerazzurri – storicamente una delle formazioni più ostiche e fisiche del panorama giovanile italiano – il talento verdeoro si è preso la scena da protagonista assoluto siglando una splendida doppietta. Due reti che hanno unito tecnica in velocità, dribbling e freddezza sotto porta, trascinando i rossoblù al successo.
Se nel primo goal è stato lesto e scaltro ad anticipare il portiere avversario per poi depositare la palla in porta col sinistro, sul raddoppio ha dato sfoggio della sua classe, saltando l'avversario con un tunnel e chiudendo con un tiro preciso sul secondo palo. Giocate che hanno inevitabilmente acceso i confronti con papà Robinho, campione d'Italia nella stagione 2010/2011 con il Milan di Allegri.
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VIDEO: I DUE GOAL DI ROBINHO JR ALL'ATALANTA
LA FORMULA DI ROBINHO JR AL GENOA
Approdato in Italia nell'ultimo giorno di mercato, Robinho Jr è arrivato al Grifone in prestito con diritto di riscatto. Un'operazione di fatto a basso rischio, per un ragazzo che ha già collezionato 38 presenze e 4 goal con la maglia del Santos tra prima squadra e Under 20.
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