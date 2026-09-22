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Robinho jr fa già sognare il Genoa: trascina la Primavera di Criscito con una doppietta contro l'Atalanta

Campionato Primavera
Genoa
R. Junior

Impatto devastante per il talento brasiliano alla prima presenza da titolare con la Primavera del Genoa: due goal, dribbling e lampi che hanno fatto tornare subito in mente le giocate del padre.

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Il momento del Genoa non è dei migliori, con un solo punto conquistato nelle prime cinque giornate di Serie A e la panchina di Daniele De Rossi fortemente a rischio. Eppure nel weekend il mondo genoano ha trovato un sorriso che regala speranza: quello di Robinho Jr, che alla prima da titolare nella Primavera allenata da Mimmo Criscito ha dato spettacolo, realizzando una doppietta nel 3-1 rifilato all'Atalanta.

  • L'ESORDIO A PARMA A GARA IN CORSO

    L'adattamento al calcio italiano richiede tempo, soprattutto per la maggiore attenzione tattica e la fisicità richiesta. Ed è per questo che il Genoa ha deciso di gestire l'inserimento del suo nuovo talento con gradualità. Il vero e proprio battesimo nel calcio italiano per Robinho Jr è avvenuto durante la sfida contro la Primavera del Parma. In quell'occasione, il brasiliano ha disputato 30 minuti, entrando a gara in corso. È stata una mezz'ora preziosa, sufficiente per prendere le misure col nuovo campionato, far intravedere scampoli di classe pura e iniziare ad affinare l'intesa con i nuovi compagni di squadra.

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  • DOPPIETTA ALLA PRIMA DA TITOLARE

    Il periodo di apprendistato, però, è durato pochissimo. Perchè Criscito ha mandato in campo Robinho Jr dall'inizio nel turno successivo contro l'Atalanta e il brasiliano ha letteralmente incantato il mondo Genoa. Affrontando la Primavera dei nerazzurri – storicamente una delle formazioni più ostiche e fisiche del panorama giovanile italiano – il talento verdeoro si è preso la scena da protagonista assoluto siglando una splendida doppietta. Due reti che hanno unito tecnica in velocità, dribbling e freddezza sotto porta, trascinando i rossoblù al successo.

    Se nel primo goal è stato lesto e scaltro ad anticipare il portiere avversario per poi depositare la palla in porta col sinistro, sul raddoppio ha dato sfoggio della sua classe, saltando l'avversario con un tunnel e chiudendo con un tiro preciso sul secondo palo. Giocate che hanno inevitabilmente acceso i confronti con papà Robinho, campione d'Italia nella stagione 2010/2011 con il Milan di Allegri.

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  • VIDEO: I DUE GOAL DI ROBINHO JR ALL'ATALANTA



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  • LA FORMULA DI ROBINHO JR AL GENOA

    Approdato in Italia nell'ultimo giorno di mercato, Robinho Jr è arrivato al Grifone in prestito con diritto di riscatto. Un'operazione di fatto a basso rischio, per un ragazzo che ha già collezionato 38 presenze e 4 goal con la maglia del Santos tra prima squadra e Under 20.

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