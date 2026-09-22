Robinho jr fa già sognare il Genoa: trascina la Primavera di Criscito con una doppietta contro l'Atalanta

Il periodo di apprendistato, però, è durato pochissimo. Perchè Criscito ha mandato in campo Robinho Jr dall'inizio nel turno successivo contro l'Atalanta e il brasiliano ha letteralmente incantato il mondo Genoa. Affrontando la Primavera dei nerazzurri – storicamente una delle formazioni più ostiche e fisiche del panorama giovanile italiano – il talento verdeoro si è preso la scena da protagonista assoluto siglando una splendida doppietta. Due reti che hanno unito tecnica in velocità, dribbling e freddezza sotto porta, trascinando i rossoblù al successo.

Se nel primo goal è stato lesto e scaltro ad anticipare il portiere avversario per poi depositare la palla in porta col sinistro, sul raddoppio ha dato sfoggio della sua classe, saltando l'avversario con un tunnel e chiudendo con un tiro preciso sul secondo palo. Giocate che hanno inevitabilmente acceso i confronti con papà Robinho, campione d'Italia nella stagione 2010/2011 con il Milan di Allegri.