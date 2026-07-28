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Roberto Mancini torna in Nazionale: sarà lui il nuovo Ct, l'annuncio e i dettagli del contratto

Italia
R. Mancini

C'è la fumata bianca per il nuovo Commissario tecnico: l'Italia e Malagò scelgono Roberto Mancini, per lui è un ritorno dopo l'Europeo vinto nel 2021 e le dimissioni del 2023.

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Sarà Roberto Mancini il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Dopo giorni di grandi polemiche e le dimissioni di Maldini e Leonardo dopo il veto di Malagò a Pirlo, è arrivata la fumata bianca che riporterà il condottiero dell'Europeo del 2021 a Coverciano.

Mancini, che si era dimesso nell'agosto del 2023, torna dunque a guidare l'Italia, superando la concorrenza di Antonio Conte. Lo ha annunciato il presidente della Figc, Giovanni Malagò, al termine del Consiglio Federale di martedì 28 luglio a Roma, dove ha confermato anche la nomina di Claudio Ranieri come nuovo Presidente del Club Italia e direttore tecnico, al posto di Paolo Maldini.

A seguire è arrivato anche l'annuncio della FIGC:



  • Italy v England - UEFA Euro 2020: FinalGetty Images Sport

    MANCINI TORNA DOPO TRE ANNI

    Per Mancini si tratta di un ritorno dopo la prima parentesi a Coverciano. L'ex fantasista aveva collezionato in totale 61 panchine ufficiali come Commissario Tecnico della Nazionale italiana nel corso del suo primo storico mandato, durato dal 28 maggio 2018 al 13 agosto 2023, vincendo lo storico Europeo del 2021. Aveva, però, poi fallito l'accesso al Mondiale in Qatar nel 2022, andando poi a dimettersi qualche mese più tardi.

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  • Giovanni Malago Getty Images

    LA SCELTA DI MALAGÒ

    La scelta di Mancini è stata fortemente indirizzata dalla volontà di Giovanni Malagò. L'ex numero uno del Coni ha fortemente voluto il ritorno dell'ex Manchester City e Inter sulla panchina Azzurra. Durante il Consiglio Federale, Malagò ha, di fatto, formalizzato il suo ritorno: "Sto parlando con Roberto Mancini perché sia il nuovo ct: aspettiamo la firma”.

    Confermate, dunque, le indiscrezioni che volevano Mancini pronto a tornare in sella alla Nazionale Italiana di calcio.

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  • roberto mancini italiaGetty Images

    MANCINI CT: È IL TERZO NELLA STORIA COL SECONDO MANDATO

    Per la terza volta nella storia, il Ct della Nazionale italiana viene ricoperto da un allenatore che aveva già guidato gli Azzurri. Il primo fu Vittorio Pozzo, con ben 3 mandati distinti (1912, 1924, 1929). Poi toccò a Marcello Lippi, che dopo il trionfo Mondiale del 2006 lasciò per poi tornare nel 2008.

    Ora tocca a Mancini: dalle iniziali dimissioni del 2023 al ritorno odierno.

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  • ITALY-FBL-ELECTION-FIGCAFP

    LE PAROLE DI MALAGÒ SUL NO A PIRLO E SULLA SCELTA DI MANCINI

    Malagò ha, successivamente, commentato le scelte: dapprima, il veto all'arrivo di Pirlo alla guida della Nazionale, per poi spiegare il perché ha voluto, con forza, puntare su Roberto Mancini.

    Queste le parole del Presidente della Figc: "Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare ct fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni, di cui mi assumo la responsabilità. C'era un candidato che era stato definito, concordato, su indicazione di Maldini e Leonardo, poi l'involuzione sul nominativo prescelto, che era quello di Andrea Pirlo, ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura, una valutazione di opportunità. Non ero al corrente io, e cosi semrba il direttore tecnico, di questa collaborazione, un qualche cosa che ha fatto riflettere su questa presa di posizione, mi assumo la responsabilità di aver fermato l'iter della scelta di Andrea Pirlo. Nel momento in cui avesse rescisso il contratto con questa società di betting non aveva alcuna controindicazione di natura giuridica, ma io per tutta una serie di motivi e di opportunità non me la sono sentita".

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