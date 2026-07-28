Roberto Mancini torna in Nazionale: sarà lui il nuovo Ct, l'annuncio e i dettagli del contratto

Malagò ha, successivamente, commentato le scelte: dapprima, il veto all'arrivo di Pirlo alla guida della Nazionale, per poi spiegare il perché ha voluto, con forza, puntare su Roberto Mancini.

Queste le parole del Presidente della Figc: "Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare ct fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni, di cui mi assumo la responsabilità. C'era un candidato che era stato definito, concordato, su indicazione di Maldini e Leonardo, poi l'involuzione sul nominativo prescelto, che era quello di Andrea Pirlo, ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura, una valutazione di opportunità. Non ero al corrente io, e cosi semrba il direttore tecnico, di questa collaborazione, un qualche cosa che ha fatto riflettere su questa presa di posizione, mi assumo la responsabilità di aver fermato l'iter della scelta di Andrea Pirlo. Nel momento in cui avesse rescisso il contratto con questa società di betting non aveva alcuna controindicazione di natura giuridica, ma io per tutta una serie di motivi e di opportunità non me la sono sentita".