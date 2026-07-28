Roberto Mancini torna in Nazionale: sarà lui il nuovo Ct, l'annuncio e i dettagli del contratto

Sarà Roberto Mancini il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Dopo giorni di grandi polemiche e le dimissioni di Maldini e Leonardo dopo il veto di Malagò a Pirlo, è arrivata la fumata bianca che riporterà il condottiero dell'Europeo del 2021 a Coverciano.
Mancini, che si era dimesso nell'agosto del 2023, torna dunque a guidare l'Italia, superando la concorrenza di Antonio Conte. Lo ha annunciato il presidente della Figc, Giovanni Malagò, al termine del Consiglio Federale di martedì 28 luglio a Roma, dove ha confermato anche la nomina di Claudio Ranieri come nuovo Presidente del Club Italia e direttore tecnico, al posto di Paolo Maldini.
A seguire è arrivato anche l'annuncio della FIGC: