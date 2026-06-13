Roberto Mancini e l'Al-Sadd si salutano dopo aver conquistato il campionato nazionale del Qatar. L'ex ct della nazionale araba si congeda dal proprio vecchio club e si prepara al ritorno sulla panchina della Nazionale italiana, lasciata ad agosto 2023, più di un anno dopo aver mancato la qualificazione ai Mondiali 2022 proprio in Qatar da campione d'Europa in carica.
Roberto Mancini non è più l'allenatore dell'Al-Sadd, l'annuncio ufficiale: vicino il ritorno sulla panchina dell'Italia
IL VIDEO DELL'AL-SADD
"Tempo breve ma prezioso, pieno di ricordi meravigliosi. Grazie Mancini, e speriamo che la storia continui un giorno. In bocca al lupo per la tua prossima sfida, e speriamo di rivederti presto", recita il post su X dell'Al-Sadd, che contiene un video-ringraziamento di Mancini.
"Questo video è per ringraziare tutti i tifosi dell'Al-Sadd che ci hanno sostenuto nel recuperare tutte le posizioni in classifica. Grazie alla dirigenza e ai giocatori, fantastici dentro e fuori dal campo".
Poi nomina tutti i giocatori uno per uno, ringraziandoli in rassegna, citando tutti coloro che lavorano per il club e facendo un in bocca al lupo alla nazionale qatariota impegnata nell'esordio ai Mondiali contro la Svizzera.
LA DATA X
Occhio allora alla data del 22 giugno, quella in cui verrà eletto il nuovo presidente federale italiano e verrà impressa una direzione definitiva al nuovo corso azzurro. Mancini è in netto vantaggio con Antonio Conte, libero dopo l'esperienza al Napoli, in un duello tra due possibili cavalli di ritorno.
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