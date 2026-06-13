Roberto Mancini non è più l'allenatore dell'Al-Sadd, l'annuncio ufficiale: vicino il ritorno sulla panchina dell'Italia

"Tempo breve ma prezioso, pieno di ricordi meravigliosi. Grazie Mancini, e speriamo che la storia continui un giorno. In bocca al lupo per la tua prossima sfida, e speriamo di rivederti presto", recita il post su X dell'Al-Sadd, che contiene un video-ringraziamento di Mancini.

"Questo video è per ringraziare tutti i tifosi dell'Al-Sadd che ci hanno sostenuto nel recuperare tutte le posizioni in classifica. Grazie alla dirigenza e ai giocatori, fantastici dentro e fuori dal campo".

Poi nomina tutti i giocatori uno per uno, ringraziandoli in rassegna, citando tutti coloro che lavorano per il club e facendo un in bocca al lupo alla nazionale qatariota impegnata nell'esordio ai Mondiali contro la Svizzera.







