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Mancini-Italy(C)Getty Images
Lelio Donato

Roberto Mancini favorito come nuovo CT dell'Italia? Com'era andata l'ultima volta e perché aveva lasciato la Nazionale

Italia

Il favorito per la successione di Gattuso sarebbe Roberto Mancini, già CT dell'Italia per cinque anni dal 2018 al 2023 quando era arrivata la rottura con l'ormai ex presidente della FIGC, Gravina.

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In attesa delle dimissioni ufficiali di Gennaro Gattuso è già partito il toto-CT.

I nomi in lizza per la panchina dell'Italia sono soprattutto tre: Antonio Conte, Massimiliano Allegri e Roberto Mancini.

Il grande favorito sarebbe però quest'ultimo, specie se il successore di Gravina come presidente della FIGC sarà Malagò.

Mancini è infatti molto stimato dall'ex presidente del CONI. Inoltre potrebbe liberarsi facilmente, a differenza di Allegri e Conte, attualmente legati a Milan e Napoli.

  • DUE ANNI IN AZZURRO

    Roberto Mancini ha già ricoperto il ruolo di commissario tecnico della Nazionale per due anni, restando in carica dal luglio 2018 all'agosto 2023.

    A lui venne affidata la ricostruzione dopo il primo fallimento mondiale sotto la guida di Ventura.

    L'inizio sulla panchina dell'Italia per Mancini non fu facile. Ma dopo tre partite senza vittorie per la Nazionale inizierà uno dei periodi migliori dal 2006 ad oggi.

    Durante la sua gestione gli Azzurri centreranno la serie di 37 risultati utili consecutivi restando imbattuti per tre anni tra amichevoli e gare ufficiali.

    Altissima la media punti di Mancini come CT dell'Italia: 2,17 in 58 partite.

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  • Mancini Bonucci Italy England EuroGetty

    IL TRIONFO AGLI EUROPEI 2021

    Al nome di Roberto Mancini è legato anche l'ultimo vero grande successo dell'Italia nel calcio.

    Sotto la sua guida, infatti, gli Azzurri hanno vinto gli Europei 2020, disputati nel 2021 a causa della pandemia Covid.

    L'Italia conquistò tre vittorie su tre nella fase a gironi prima di superare l'Austria agli ottavi di finale, il Belgio ai quarti e la Spagna in semifinale ai calci di rigore.

    Sempre i rigori saranno decisivi per battere l'Inghilterra nell'epica finale di Wembley terminata in parità grazie al goal di Bonucci dopo l'immediato vantaggio di Shaw.

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  • LA DELUSIONE CONTRO LA MACEDONIA DEL NORD

    Roberto Mancini però non è poi riuscito a riportare l'Italia ai Mondiali nel 2022.

    Fatale il rigore fallito da Jorginho contro la Svizzera che condanna la nostra Nazionale a giocarsi l'accesso alla rassegna iridata ai playoff.

    L'Italia affronterà la Macedonia del Nord a Palermo. Nonostante un netto predominio azzurro però la partita non si sblocca e nel recupero proprio l'ex rosanero Trajkovski condanna l'Italia.

    Nonostante questo Mancini viene confermato da Gravina come CT anche in vista degli Europei 2024.

  • LA ROTTURA CON GRAVINA

    Nel frattempo però il rapporto personale tra Roberto Mancini e Gabriele Gravina va deteriorandosi.

    Così il 13 agosto 2023, nel bel mezzo delle vacanze, il CT annuncia le sue dimissioni con la FIGC costretta a prenderne atto e trovare un sostituto a poche settimane dai successivi impegni ufficiali.

    Qualche giorno dopo Mancini, che poi accetterà la panchina dell'Arabia Saudita, muove pesanti accuse nei confronti di Gravina.

    "Ho cercato di spiegare le mie ragioni a Gravina, gli ho detto che avevo bisogno di tranquillità, non me l'ha garantita e quindi mi sono dimesso. Non ho fatto niente per essere massacrato. Si è mai visto un presidente federale che cambia lo staff del suo allenatore? E' da un anno che voleva farlo. Gli ho fatto capire che non poteva, ma ha giocato sul fatto che un paio erano in scadenza. E' da tempo che pensava cose opposte alle mie, doveva mandare via me a quel punto" le sue parole a 'La Repubblica.

    Accuse a cui Gravina aveva risposto al 'Corriere della Sera': "Ci sono rimasto male. Non porto rancore, ma i tempi di questo divorzio mi lasciano perplesso. Non mi ha mai detto che voleva andarsene. È stato un fulmine a ciel sereno. Ho sentito parlare di dimissioni per la prima volta dalla moglie, Silvia Fortini, che è il suo avvocato, il giorno prima che arrivasse negli uffici della Federcalcio una pec formale. Considerati i rapporti personali avrei apprezzato di più se Mancini mi avesse espresso la sua volontà guardandomi negli occhi. Solo Evani, che non ha accettato un altro ruolo, era uscito. Peraltro, stiamo parlando di un allenatore che faceva parte degli organici federali ed è entrato prima di Roberto. Gli altri sono rimasti".

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  • DOVE ALLENA OGGI MANCINI

    Roberto Mancini è attualmente legato all'Al-Sadd, club del Qatar.

    L'ex CT però non ha mai nascosto il legame con la Nazionale, dove sperava di tornare già dopo l'esonero di Luciano Spalletti e prima della nomina di Gennaro Gattuso.

    Dopo le dimissioni di Gravina un nuovo incarico a Mancini è possibile. Anche perché il tecnico dovrebbe liberarsi abbastanza facilmente dal contratto che lo lega all'Al-Sadd ed è molto stimato da Malagò, ovvero uno dei principali candidati alla presidenza della FIGC.

    Una clausola presente nell'accordo col suo attuale club prevede per Mancini la possibilità di liberarsi nell'estate 2026.