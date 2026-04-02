Roberto Mancini favorito come nuovo CT dell'Italia? Com'era andata l'ultima volta e perché aveva lasciato la Nazionale

Nel frattempo però il rapporto personale tra Roberto Mancini e Gabriele Gravina va deteriorandosi.

Così il 13 agosto 2023, nel bel mezzo delle vacanze, il CT annuncia le sue dimissioni con la FIGC costretta a prenderne atto e trovare un sostituto a poche settimane dai successivi impegni ufficiali.

Qualche giorno dopo Mancini, che poi accetterà la panchina dell'Arabia Saudita, muove pesanti accuse nei confronti di Gravina.

"Ho cercato di spiegare le mie ragioni a Gravina, gli ho detto che avevo bisogno di tranquillità, non me l'ha garantita e quindi mi sono dimesso. Non ho fatto niente per essere massacrato. Si è mai visto un presidente federale che cambia lo staff del suo allenatore? E' da un anno che voleva farlo. Gli ho fatto capire che non poteva, ma ha giocato sul fatto che un paio erano in scadenza. E' da tempo che pensava cose opposte alle mie, doveva mandare via me a quel punto" le sue parole a 'La Repubblica.

Accuse a cui Gravina aveva risposto al 'Corriere della Sera': "Ci sono rimasto male. Non porto rancore, ma i tempi di questo divorzio mi lasciano perplesso. Non mi ha mai detto che voleva andarsene. È stato un fulmine a ciel sereno. Ho sentito parlare di dimissioni per la prima volta dalla moglie, Silvia Fortini, che è il suo avvocato, il giorno prima che arrivasse negli uffici della Federcalcio una pec formale. Considerati i rapporti personali avrei apprezzato di più se Mancini mi avesse espresso la sua volontà guardandomi negli occhi. Solo Evani, che non ha accettato un altro ruolo, era uscito. Peraltro, stiamo parlando di un allenatore che faceva parte degli organici federali ed è entrato prima di Roberto. Gli altri sono rimasti".