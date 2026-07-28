Roberto Mancini dall'Italia all'Italia: com'è andato negli ultimi tre anni tra Arabia Saudita e Al Sadd

Non sono soltanto certi amori a fare dei giri immensi e poi a ritornare: sono anche certe decisioni. Perché Roberto Mancini era apparso sin da subito il candidato più credibile per la panchina dell'Italia, salvo essere effettivamente scelto solo un mese e passa più tardi.

Anche lui, in effetti, qualche giro l'ha fatto prima di tornare. Non immenso, ma insomma. Un paio di esperienze, quanto è bastato per allontanarlo non solo fisicamente ma anche mentalmente da un ambiente con il quale aveva rotto, prima che il cambio di presidente federale ne favorisse la seconda nomina.

Giovanni Malagò ha preso il posto di Gabriele Gravina, dimessosi dopo il disastro della Nazionale in Bosnia. E ha deciso di riportare Mancini in azzurro. Anche se allenare l'Arabia Saudita e un club del Qatar non è esattamente il massimo come curriculum recente.







