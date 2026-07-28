Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Roberto Mancini-saudi arabia-coach-20240611(C)Getty Images
Stefano Silvestri

Roberto Mancini dall'Italia all'Italia: com'è andato negli ultimi tre anni tra Arabia Saudita e Al Sadd

Italia
R. Mancini
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff

Il nuovo ct torna sulla panchina azzurra dopo il polemico addio del 2023: com'è andata la sua carriera mentre la Nazionale passava dalle sue mani a quelle di Spalletti e Gattuso.

Pubblicità

Non sono soltanto certi amori a fare dei giri immensi e poi a ritornare: sono anche certe decisioni. Perché Roberto Mancini era apparso sin da subito il candidato più credibile per la panchina dell'Italia, salvo essere effettivamente scelto solo un mese e passa più tardi.

Anche lui, in effetti, qualche giro l'ha fatto prima di tornare. Non immenso, ma insomma. Un paio di esperienze, quanto è bastato per allontanarlo non solo fisicamente ma anche mentalmente da un ambiente con il quale aveva rotto, prima che il cambio di presidente federale ne favorisse la seconda nomina.

Giovanni Malagò ha preso il posto di Gabriele Gravina, dimessosi dopo il disastro della Nazionale in Bosnia. E ha deciso di riportare Mancini in azzurro. Anche se allenare l'Arabia Saudita e un club del Qatar non è esattamente il massimo come curriculum recente.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • L'ADDIO DEL 2023

    Nasce tutto da lì, da quel 13 agosto 2023. È una domenica pomeriggio quando la FIGC conferma ufficialmente le voci che hanno cominciato a spandersi in maniera incontrollata.

    "La Federazione Italiana Giuoco Calcio - annuncia la Federazione in una nota - comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata. Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra".

    I motivi dell'addio vengono ricercati e trovati in diverse cause: in primis nella rivoluzione avvenuta nel suo staff, con l'addio di Chicco Evani e lo spostamento di Attilio Lombardo nell'Under 21, il tutto qualche mese dopo la morte del "gemello" Gianluca Vialli. Mosse federali che hanno provocato un mal di pancia in Mancini. Come confermato dall'ANSA ai tempi, "da ambienti vicini al tecnico, filtra un disagio per alcune scelte".

    Non solo: Mancini è già entrato nel mirino dell'Arabia Saudita, che vorrebbe strapparlo all'Italia e affidargli la conduzione della Nazionale locale. Il tecnico jesino verrà effettivamente stato annunciato dai sauditi un paio di mesi più tardi, nell'agosto del 2023.

    • Pubblicità
  • Mancini Saudi ArabiaGetty

    LE DIFFICOLTÀ IN ARABIA SAUDITA

    Che l'avventura in Arabia Saudita non sarà florida come quella con l'Italia, si capisce chiaramente sin da subito: alla prima amichevole Al-Dawsari e compagni vengono battuti 3-1 dalla Costa Rica in amichevole. Non proprio il modo migliore per dare un'impronta a una squadra dal livello non irresistibile.

    Nelle settimane e nei mesi successivi, la situazione non migliora affatto. L'Arabia Saudita perde anche contro la Corea del Sud, sempre in amichevole (0-1). Quindi ecco il primo pareggio, un 2-2 contro la Nigeria, seguito però a ruota da un altro 1-3 contro il Mali.

    Mancini è così costretto ad attendere un paio di mesi per conquistare la prima vittoria da ct dei sauditi. E a dire il vero ne ingrana quattro di fila, tra Qualificazioni Mondiali e Coppa d'Asia, competizione quest'ultima dalla quale viene però eliminato dalla solita Corea del Sud agli ottavi di finale.

    Il mediocre rendimento fa allora sorgere i primi dubbi all'interno della Federazione locale. Dubbi che i risultati successivi, di nuovo nelle Qualificazioni ai Mondiali, non contribuiscono a fugare in maniera totale: l'Arabia Saudita alterna una vittoria a un pareggio, una sconfitta a un'altra vittoria, mettendo perfino a rischio il pass per il Nord America.

    Alla fine, per Mancini si rivela fatale uno 0-0 contro il Bahrein di metà ottobre 2024, pochi giorni dopo un ko interno contro il Giappone. "Il Consiglio di amministrazione della Federcalcio saudita e l'allenatore della Nazionale Roberto Mancini hanno raggiunto oggi un accordo congiunto che prevede la fine del rapporto contrattuale", comunica la Federcalcio locale una decina di giorni più tardi, stracciando un contratto fino al 2027.

    Il bilancio del Mancio? 18 partite, 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Con una media di 1.44 goal segnati per partita, contro, ad esempio, i 2.17 della precedente esperienza con l'Italia. Un rendimento tutt'altro che esaltante.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL CAMPIONATO VINTO... DUE VOLTE

    A venire in soccorso del Mancio, così, è un'altra squadra esotica: l'Al Sadd, stavolta. Nel novembre del 2025, l'accordo viene trovato e Roberto vola ad allenare in Qatar.

    Come va la nuova avventura? Questa volta bene. Mancini resta solo pochi mesi, ma a livello di risultati il rendimento è ben diverso: 17 vittorie su 25 partite, con un pareggio e 7 sconfitte. E una Qatar Cup persa solo in finale contro l'Al Gharafa. Mentre in Champions asiatica il percorso si interrompe ai quarti contro i giapponesi del Vissel Kobe, vincenti ai rigori.

    Il Mancio si consola così con il campionato del Qatar, vinto... due volte in una ventina di giorni. Alla penultima giornata l'Al Sadd è già matematicamente campione, ma l'Al Shamal diretto concorrente presenta un ricorso per una sostituzione irregolare del Qatar SC, suo avversario, e lo vince prendendosi tre punti a tavolino.

    Tutto viene così rimandato all'ultima giornata, nella quale si sfidano proprio Al Sadd e Al Shamal. La squadra di Mancini vince 3-2 e si tiene stretto il primo posto finale, festeggiando - stavolta sì - il titolo.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • LA VOGLIA DI ITALIA

    Mancini, a un certo punto, comincia a ripensare anche pubblicamente alla propria decisione di lasciare la panchina dell'Italia, dicendo e ripetendo più volte di essersene pentito amaramente.

    “Tornassi indietro non darei l’addio alla Nazionale, mi sono pentito - spiega ad esempio nel giugno del 2025 - ci sono state incomprensioni, se avessi parlato di più col presidente tutto sarebbe andato avanti. È stato un mio errore. Insomma, tornando indietro resterei”.

    Sono i giorni, quelli, in cui l'Italia sta per passare dalle mani di Luciano Spalletti a quelle di Rino Gattuso. Mancini è senza squadra, ma il presidente federale è ancora Gravina. E lui è reduce dal flop in Arabia Saudita, il che non depone a proprio favore. Come detto, qualche mese più tardi ricomincerà dal Qatar e dell'Al Sadd.

    In generale, Mancini ha allenato in 43 partite dopo aver lasciato l'Italia: 18 con l'Arabia Saudita, 25 con l'Al Sadd. La prima esperienza non è andata bene, la seconda sì. Tanto che Roberto lascia un ricordo positivo nell'ambiente del Qatar, oltre a un titolo nazionale e a una finale di coppa.



    "Tempo breve ma prezioso, pieno di ricordi meravigliosi - lo saluta il club al momento di annunciare la separazione, a giugno - Grazie Mancini, e speriamo che la storia continui un giorno. In bocca al lupo per la tua prossima sfida, e speriamo di rivederti presto".

    Troppa la voglia di rimettersi, troppo forte il desiderio di farsi trovare pronto per una chiamata azzurra. E di provare a rimettere assieme i cocci dell'addio di tre anni fa. Il Mancini bis sta per cominciare.

  • Pubblicità
    Pubblicità