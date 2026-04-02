Roberto De Zerbi si scusa per le dichiarazioni su Mason Greenwood dopo le critiche dei tifosi del Tottenham

De Zerbi aveva descritto Greenwood come un «bravo ragazzo» quando lavorava con lui al Marsiglia, difendendone la reputazione dopo i guai con la giustizia avuti dall’attaccante mentre era sotto contratto con il Manchester United. Greenwood è stato arrestato il 31 gennaio 2022 con l’accusa di stupro e aggressione. Nell'ottobre dello stesso anno, è stato accusato di un capo d'imputazione per tentato stupro, un capo d'imputazione per comportamento controllante e coercitivo e un capo d'imputazione per aggressione con lesioni personali. Le accuse contro Greenwood, che lui ha sempre negato, sono state ritirate nel febbraio 2023 poiché "una combinazione di ritiri di testimoni chiave e nuove prove emerse hanno fatto sì che non ci fosse più una prospettiva realistica di condanna".
Greenwood ha giocato 68 partite con il Marsiglia sotto la guida di De Zerbi dopo essersi unito al club proveniente dallo United nell'estate del 2024. De Zerbi, quando è stato interrogato sul passato penale di Greenwood durante la sua permanenza all'Orange Vélodrome, ha dichiarato: "È un bravo ragazzo, ha pagato un prezzo molto alto per quello che è successo, un prezzo davvero molto alto. Ha trovato l'ambiente giusto per lui. Gli abbiamo dato una mano e gli abbiamo dimostrato affetto. È un po' introverso, ma conosco lui e la sua famiglia".