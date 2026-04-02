Roberto De Zerbi si scusa per le dichiarazioni su Mason Greenwood dopo le critiche dei tifosi del Tottenham

De Zerbi ha tenuto a sottolineare che le sue precedenti dichiarazioni non avevano lo scopo di sminuire gravi problemi sociali. "Non ho mai voluto minimizzare il tema della violenza contro le donne, né, più in generale, della violenza contro chiunque", ha spiegato l’ex allenatore del Brighton. "Nella mia vita mi sono sempre schierato a difesa di chi è più vulnerabile, più fragile. Ho sempre lottato e preso posizione per stare dalla parte di chi è più a rischio.

"Chi mi conosce bene sa che non sono il tipo di persona che scende a compromessi per vincere più partite o per conquistare un titolo in più. Mi dispiace se ho offeso i sentimenti di qualcuno con questo argomento. Ho una figlia e sono molto sensibile a queste cose, e lo sono sempre stato.Spero che col tempo le persone mi conoscano meglio e capiscano che in quel momento non era mia intenzione prendere posizione".