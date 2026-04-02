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Greenwood - De ZerbiGetty
Khaled Mahmoud

Roberto De Zerbi si scusa per le dichiarazioni su Mason Greenwood dopo le critiche dei tifosi del Tottenham

M. Greenwood
Tottenham Hotspur
R. De Zerbi
Premier League
Ligue 1
Marsiglia

De Zerbi si è scusato con i tifosi del Tottenham chiarendo il senso delle sue dichiarazioni in difesa di Greenwood: "Non ho mai voluto minimizzare il tema della violenza sulle donne o contro chiunque".

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Roberto De Zerbi, neoallenatore del Tottenham, ha presentato delle scuse ufficiali per il sostegno pubblico espresso in precedenza a Mason Greenwood.

Alcuni gruppi organizzati di tifosi degli Spurs hanno manifestato la loro disapprovazione per la decisione del club di ingaggiare il tecnico italiano.

De Zerbi viene accusato di avere preso le difese di Greenwood, da lui allenato al Marsiglia, in merito ad alcune gravi accuse mosse nei suoi confronti in Inghilterra.

  • DE ZERBI TORNA SUL CASO GREENWOOD

    De Zerbi ha cercato di ricucire i rapporti con i tifosi del Tottenham scusandosi per le dichiarazioni rilasciate su Greenwood. La polemica risale al periodo in cui De Zerbi allenava in Ligue 1, dove ha lavorato a stretto contatto con l’ex attaccante del Manchester United. In seguito alla sua nomina come successore di Igor Tudor nel nord di Londra, diversi gruppi di tifosi hanno espresso le loro preoccupazioni.

    Secondo il Tottenham Hotspur Supporters' Trust i commenti di De Zerbi rischiavano di "creare una divisione tra i tifosi" in un momento in cui l'unità è essenziale per sostenere la squadra. Nella sua prima intervista ufficiale come allenatore degli Spurs, De Zerbi ha cercato di chiarire la sua posizione ed espresso rammarico per qualsiasi disagio causato alla tifoseria.


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    "MAI MINIMIZZATO LA VIOLENZA SULLE DONNE"

    De Zerbi ha tenuto a sottolineare che le sue precedenti dichiarazioni non avevano lo scopo di sminuire gravi problemi sociali. "Non ho mai voluto minimizzare il tema della violenza contro le donne, né, più in generale, della violenza contro chiunque", ha spiegato l’ex allenatore del Brighton. "Nella mia vita mi sono sempre schierato a difesa di chi è più vulnerabile, più fragile. Ho sempre lottato e preso posizione per stare dalla parte di chi è più a rischio.

    "Chi mi conosce bene sa che non sono il tipo di persona che scende a compromessi per vincere più partite o per conquistare un titolo in più. Mi dispiace se ho offeso i sentimenti di qualcuno con questo argomento. Ho una figlia e sono molto sensibile a queste cose, e lo sono sempre stato.Spero che col tempo le persone mi conoscano meglio e capiscano che in quel momento non era mia intenzione prendere posizione".

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  • LA VICENZA GIUDIZIARIA DI GREENWOOD

    De Zerbi aveva descritto Greenwood come un «bravo ragazzo» quando lavorava con lui al Marsiglia, difendendone la reputazione dopo i guai con la giustizia avuti dall’attaccante mentre era sotto contratto con il Manchester United. Greenwood è stato arrestato il 31 gennaio 2022 con l’accusa di stupro e aggressione. Nell'ottobre dello stesso anno, è stato accusato di un capo d'imputazione per tentato stupro, un capo d'imputazione per comportamento controllante e coercitivo e un capo d'imputazione per aggressione con lesioni personali. Le accuse contro Greenwood, che lui ha sempre negato, sono state ritirate nel febbraio 2023 poiché "una combinazione di ritiri di testimoni chiave e nuove prove emerse hanno fatto sì che non ci fosse più una prospettiva realistica di condanna".

    Greenwood ha giocato 68 partite con il Marsiglia sotto la guida di De Zerbi dopo essersi unito al club proveniente dallo United nell'estate del 2024. De Zerbi, quando è stato interrogato sul passato penale di Greenwood durante la sua permanenza all'Orange Vélodrome, ha dichiarato: "È un bravo ragazzo, ha pagato un prezzo molto alto per quello che è successo, un prezzo davvero molto alto. Ha trovato l'ambiente giusto per lui. Gli abbiamo dato una mano e gli abbiamo dimostrato affetto. È un po' introverso, ma conosco lui e la sua famiglia".

  • Roberto De ZerbiGetty Images

    ORA IL DEBUTTO CONTRO IL SUNDERLAND

    Prima che il trasferimento di Greenwood al Marsiglia fosse concluso, De Zerbi aveva anche dichiarato: «Mason è un giocatore di livello mondiale, ma non l’abbiamo ancora ingaggiato. Non so cosa sia successo, ma non sono solito immischiarmi nella vita privata dei miei giocatori. Se dovesse arrivare qui, sappiate che tratto tutti i miei giocatori come figli miei".

    De Zerbi concentrerà ora la sua attenzione sulla preparazione della sua prima partita alla guida del Tottenham, mentre il club cerca di evitare la retrocessione dalla Premier League, con la trasferta a Sunderland in programma il 12 aprile.


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