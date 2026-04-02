Rivoluzione Italia, come sarà la nuova Nazionale: da Pisilli e Palestra a Vergara, i nomi del nuovo ciclo azzurro tra fiducia ai giovani e Generazione Z

Accanto a Esposito emerge una nuova generazione di talenti pronti a imporsi. Tra questi Marco Palestra, classe 2005, di proprietà dell’Atalanta e in prestito al Cagliari, già seguito da diversi club europei, soprattutto in Premier League.
In Inghilterra gioca già Giovanni Leoni, classe 2006, attualmente fermo per un grave infortunio al crociato ma considerato di grande prospettiva.
Niccolò Pisilli, romanista classe 2004, appare quasi un veterano rispetto ai più giovani: nato nell’anno del flop europeo dell’Italia di Trapattoni, rappresenta comunque uno dei punti fermi del nuovo corso.
Sulla fascia destra si candida Michael Kayode, classe 2004, oggi al Brentford dopo l’esordio in Serie A con la Fiorentina, mentre sul lato opposto, spazio a Davide Bartesaghi del Milan (2005), esterno sinistro che ha conquistato fiducia e minutaggio prima di uno stop per infortunio.
Tra i nomi più interessanti figura anche Antonio Vergara, classe 2003 del Napoli, che ha convinto Conte a concedergli un’opportunità sfruttando le assenze dei titolari, prima di essere fermato anche lui da un infortunio.
Da monitorare inoltre Honest Ahanor dell’Atalanta, addirittura classe 2008, tra i prospetti più giovani del panorama italiano.