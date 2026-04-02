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Pisilli Esposito Palestra gfx
Alessandro De Felice

Rivoluzione Italia, come sarà la nuova Nazionale: da Pisilli e Palestra a Vergara, i nomi del nuovo ciclo azzurro tra fiducia ai giovani e Generazione Z

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
UEFA Nations League A
Italia

Donnarumma guida il nuovo ciclo tra giovani talenti: dopo la mancata partecipazione alla terza edizione del Mondiale di fila, l’Italia riparte dai nati dopo il 2000.

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Sarà una rifondazione profonda, inevitabile dopo l’ennesimo fallimento del calcio italiano. 

La nuova Nazionale si prepara a cambiare volto già dalla prossima Nations League tra settembre e novembre, con una scelta netta: puntare sui giovani della Generazione Z per lasciarsi alle spalle il recente passato. 

L’Italia ripartirà da zero, affidandosi ai ragazzi nati dalla metà degli anni ’90 in poi, nella speranza di costruire un futuro diverso dopo aver toccato il fondo per la terza volta.

  • FIDUCIA NEI GIOVANI

    La linea è tracciata: fuori i giocatori più esperti come Politano, Spinazzola e Cristante, dentro una nuova generazione pronta a prendersi responsabilità e spazio.

    Come evidenziato dal Corriere della Sera, la scelta nasce dall’esigenza di rompere con un ciclo che non ha portato risultati, per aprire a profili più freschi e motivati.

    Il simbolo di questo cambiamento è Pio Esposito, classe 2005, il più giovane del gruppo: l'attaccante dell’Inter si è già fatto notare nelle ultime settimane, approfittando dell’assenza di Lautaro Martinez per infortunio.

    Cresciuto rapidamente nello spogliatoio nerazzurro e diventato beniamino di San Siro e in Nazionale, con Gattuso, ha già trovato spazio, segnale di una fiducia concreta nei suoi confronti.

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  • I VOLTI NUOVI

    Accanto a Esposito emerge una nuova generazione di talenti pronti a imporsi. Tra questi Marco Palestra, classe 2005, di proprietà dell’Atalanta e in prestito al Cagliari, già seguito da diversi club europei, soprattutto in Premier League.

    In Inghilterra gioca già Giovanni Leoni, classe 2006, attualmente fermo per un grave infortunio al crociato ma considerato di grande prospettiva.

    Niccolò Pisilli, romanista classe 2004, appare quasi un veterano rispetto ai più giovani: nato nell’anno del flop europeo dell’Italia di Trapattoni, rappresenta comunque uno dei punti fermi del nuovo corso.

    Sulla fascia destra si candida Michael Kayode, classe 2004, oggi al Brentford dopo l’esordio in Serie A con la Fiorentina, mentre sul lato opposto, spazio a Davide Bartesaghi del Milan (2005), esterno sinistro che ha conquistato fiducia e minutaggio prima di uno stop per infortunio.

    Tra i nomi più interessanti figura anche Antonio Vergara, classe 2003 del Napoli, che ha convinto Conte a concedergli un’opportunità sfruttando le assenze dei titolari, prima di essere fermato anche lui da un infortunio.

    Da monitorare inoltre Honest Ahanor dell’Atalanta, addirittura classe 2008, tra i prospetti più giovani del panorama italiano.

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  • LA SPINA DORSALE: DA DONNARUMMA A TONALI

    Non mancheranno però figure di riferimento con esperienza internazionale. La nuova Italia si baserà su una struttura solida composta da Gianluigi Donnarumma (1999) in porta, Riccardo Calafiori (2002) in difesa, Sandro Tonali (2000) a centrocampo e Pio Esposito in attacco.

    Proprio Donnarumma resterà il capitano e uno dei pochi punti fermi, avendo dimostrato anche nei momenti più difficili di poter rappresentare con orgoglio la Nazionale. Accanto a lui, Tonali e Calafiori porteranno esperienza e leadership, elementi fondamentali per guidare i più giovani.

    L’obiettivo dichiarato è chiaro: qualificarsi agli Europei del 2028 e al Mondiale del 2030, costruendo una squadra capace di uscire dalla crisi e ritrovare competitività internazionale.