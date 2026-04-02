Rivoluzione Italia, come sarà la nuova Nazionale: da Pisilli e Palestra a Vergara, i nomi del nuovo ciclo azzurro tra fiducia ai giovani e Generazione Z

Non mancheranno però figure di riferimento con esperienza internazionale. La nuova Italia si baserà su una struttura solida composta da Gianluigi Donnarumma (1999) in porta, Riccardo Calafiori (2002) in difesa, Sandro Tonali (2000) a centrocampo e Pio Esposito in attacco.

Proprio Donnarumma resterà il capitano e uno dei pochi punti fermi, avendo dimostrato anche nei momenti più difficili di poter rappresentare con orgoglio la Nazionale. Accanto a lui, Tonali e Calafiori porteranno esperienza e leadership, elementi fondamentali per guidare i più giovani.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: qualificarsi agli Europei del 2028 e al Mondiale del 2030, costruendo una squadra capace di uscire dalla crisi e ritrovare competitività internazionale.