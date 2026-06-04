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Rivoluzione attacco per la Juventus: Sorloth e Kolo Muani insieme, fuori Vlahovic e Openda... ma va via anche David?
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SORLOTH RITORNO DI FIAMMA
Già valutato durante il mercato di gennaio, il gigante norvegese torna prepotentemente di moda anche per la sessione estiva.
C'è stato già un primo incontro con gli agenti per valutare la disponibilità del giocatore al trasferimento a Torino.
Sorloth rappresenterebbe il post Vlahovic, anche se con caratteristiche diverse. Meno tecnico ma più forte fisicamente, il centravanti perfetto su cui costruire l'attacco.
Parliamo di un giocatore che sa fare goal: quest'anno sono state 19 le reti complessive segnate con la maglia dell'Atletico Madrid, partendo tra l'altro solo in 25 occasioni dal primo minuto in tutte le competizioni. Un profilo che alla Juventus è mancato maledettamente nella scorsa stagione.
CON SORLOTH ANCHE KOLO MUANI
Comolli però non ha intenzione di fermarsi a Sorloth. Vuole chiudere due rinforzi per l'attacco e regalare a Spalletti anche Kolo Muani.
Il francese, rispetto a Sorloth, ha una maggiore duttilità e potrebbe giocare all'occorrenza anche insieme al norvegese.
Alla Juventus ha già fatto benissimo e lì davanti rappresenterebbe un jolly importantissimo per Spalletti, potendo giocare a destra con caratteristiche totalmente differenti a quelle di Conceicao.
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FUORI VLAHOVIC MA ANCHE OPENDA
Dopo l'addio di Vlahovic, la Juventus sta lavorando anche per salutare Openda, la cui cessione finanzierebbe in parte gli arrivi di Sorloth e Kolo Muani.
Le squadre interessante al belga, tra l'altro, non mancano. Ad oggi hanno chiesto informazioni alla Juventus il Monaco, l'Eintracht Francoforte e il Nottingham Forest.
QUALE FUTURO PER DAVID?
Attenzione anche alla situazione di Jonathan David. Al momento il canadese dovrebbe rimanere alla Juventus, ma non è da escludere che le cose possano cambiare nelle prossime settimane.
Si è parlato anche di un possibile inserimento nella trattativa col PSG per Kolo Muani, con uno scambio che potrebbe accontentare entrambi. A Parigi c'è infatti Campos, l'uomo che ha puntato forte su David portandolo al Lille.
Allo stato attuale si parla solo di ipotesi, ma la rivoluzione offensiva della Juventus è in pieno svolgimento.
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