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Giovanni Malago Getty Images
Michael Baldoin

La rivelazione di Malagò: "Alcuni club di Serie A mi avevano contattato già prima di Bosnia-Italia"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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L'ex presidente del CONI ringrazia per la fiducia ricevuta: "In pochi giorni 19 squadre su 20 si sono espresse favorevoli, quando per decenni hanno combattuto per arrivare a 11″.

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Continua a tenere banco il tema legato al prossimo presidente della FIGC, con il nome di Giovanni Malagò che, ad oggi, resta in cima alla lista dei possibili candidati.

Lo stesso ex presidente del CONI, tuttavia, ha precisato di non essere ancora ufficialmente in corsa, dichiarando: ‘ci rifletto’.

Nel frattempo, a margine dell’evento milanese ‘Il Foglio a San Siro’, Malagò ha rivelato che alcuni club si sarebbero già mossi prima di Bosnia-Italia, chiedendo la sua disponibilità in caso di esito negativo dei playoff.

  • "ALCUNI CLUB DI SERIE A MI HANNO CONTATTATO ANCHE PRIMA DELLA BOSNIA"

    "Io ufficialmente candidato? No, non si può dire. Ci rifletto, e in questi giorni l’ho fatto molto, perché se ti vengono a trovare alcune società, e purtroppo anche prima della partita contro la Bosnia. Mi auguravo non ci fosse questo problema. Poi le società sono raddoppiate, dopo 6 giorni sono diventate 19, tante persone per decenni hanno combattuto per arrivare a 11″

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  • "UNA PERSONA NON PUÒ INCIDERE SE INTORNO A LUI RESTA TUTTO INALTERATO"

    "Gravina ha rappresentato il suo desiderio di portare a fondo il suo mandato. Tra gli impegni che ha, c’è anche quello di difendere ciò che ha fatto. Una persona non può incidere se attorno a lui resta tutto inalterato. È un dato oggettivo che il sistema vada rivisitato, non credo però che le persone passate finora in Federazione abbiano fatto solo del male”"

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  • "LE COSE SI POSSONO FARE A COLPI D'ASCIA O CON L'ABILITÀ NEL DIALOGO"

    “Le cose si possono fare a colpi d'ascia o, come ho sempre dimostrato, con l'abilità di convincere qualcuno a fare un passo indietro e qui entra in gioco la mia credibilità”