La rivelazione di Malagò: "Alcuni club di Serie A mi avevano contattato già prima di Bosnia-Italia"

Continua a tenere banco il tema legato al prossimo presidente della FIGC, con il nome di Giovanni Malagò che, ad oggi, resta in cima alla lista dei possibili candidati.
Lo stesso ex presidente del CONI, tuttavia, ha precisato di non essere ancora ufficialmente in corsa, dichiarando: ‘ci rifletto’.
Nel frattempo, a margine dell’evento milanese ‘Il Foglio a San Siro’, Malagò ha rivelato che alcuni club si sarebbero già mossi prima di Bosnia-Italia, chiedendo la sua disponibilità in caso di esito negativo dei playoff.