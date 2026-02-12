Rivelato: perché Raheem Sterling ha scelto il Feyenoord nonostante i colloqui con il Tottenham

Il rapporto sostiene, tuttavia, che Sterling non fosse disposto a trasferirsi in un club privo di stabilità, e gli Spurs sono a sole 24 ore dall'esonero di Thomas Frank, oltre a rischiare di cadere nella lotta per la retrocessione, dato che hanno solo cinque punti di vantaggio sul West Ham United, al 18° posto. Sebbene van Persie sia stato considerato fondamentale nel convincere Sterling a trasferirsi in Olanda, il calciatore ha anche trascorso del tempo con figure di spicco del mondo del calcio per assicurarsi che la sua prossima mossa fosse quella giusta, dopo che il suo contratto con il Chelsea è stato risolto di comune accordo.

Di conseguenza, l'ala ha firmato un contratto a tempo determinato; il club olandese avrebbe voluto che restasse più a lungo, ma lui è cauto riguardo alle sue prospettive di carriera future.