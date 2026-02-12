(C)Getty Images
Rivelato: perché Raheem Sterling ha scelto il Feyenoord nonostante i colloqui con il Tottenham
Sterling snobbato
Il club olandese Feyenoord ha annunciato giovedì di aver raggiunto un accordo per ingaggiare Sterling fino alla fine della stagione, con un contratto a breve termine. Ora giocherà con l'allenatore Robin van Persie nell'Eredivisie, ma il Mail riporta che avrebbe avuto la possibilità di rimanere in Inghilterra, a Londra, con gli Spurs. Il club londinese ha avviato le trattative con il veterano ala dopo che Wilson Odobert è stato escluso per il resto della stagione a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore.
Perché Sterling ha snobbato gli Spurs
Il rapporto sostiene, tuttavia, che Sterling non fosse disposto a trasferirsi in un club privo di stabilità, e gli Spurs sono a sole 24 ore dall'esonero di Thomas Frank, oltre a rischiare di cadere nella lotta per la retrocessione, dato che hanno solo cinque punti di vantaggio sul West Ham United, al 18° posto. Sebbene van Persie sia stato considerato fondamentale nel convincere Sterling a trasferirsi in Olanda, il calciatore ha anche trascorso del tempo con figure di spicco del mondo del calcio per assicurarsi che la sua prossima mossa fosse quella giusta, dopo che il suo contratto con il Chelsea è stato risolto di comune accordo.
Di conseguenza, l'ala ha firmato un contratto a tempo determinato; il club olandese avrebbe voluto che restasse più a lungo, ma lui è cauto riguardo alle sue prospettive di carriera future.
Sterling entusiasta di iniziare
Sterling ha espresso il suo entusiasmo per l'inizio di questa nuova avventura, la sua prima esperienza all'estero.
Ha dichiarato: "Come free agent, ho avuto, per la prima volta dopo molto tempo, l'opportunità di controllare il prossimo passo.
Nella mia carriera, ho voluto prendermi il tempo necessario per parlare con i club e i loro allenatori, per capire meglio il ruolo che avevano in mente per me e assicurarmi di poter dare un contributo concreto in questa nuova fase della mia carriera".
Dopo aver parlato in modo approfondito con Robin, sono sicuro che il Feyenoord è un posto dove posso essere felice e affermarmi come membro prezioso della squadra. Giocare all'estero è una sfida completamente nuova per me, ma sono pronto ad affrontarla. Onestamente, non vedo l'ora di iniziare".
Cosa succederà dopo?
Il Feyenoord affronterà il Go Ahead Eagles questo fine settimana. Potrebbe fare il suo debutto con la maglia del club proprio in quella partita.
