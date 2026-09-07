Ritorno al passato per la Fiorentina: Vanoli in panchina dopo l’addio di Grosso

La trattativa fra Vanoli e la Fiorentina è stata veloce. Nella giornata di domenica le parti si sono praticamente accordate su tutto. La decisione di riportarlo al Viola Park nasce dalla necessità assoluta di ritrovare quella solidità e quello spirito combattivo che l'allenatore era riuscito a infondere nello spogliatoio soltanto pochi mesi fa, prima che le strade si separassero in estate. L’arrivo di Grosso non ha creato quello che in casa Fiorentina ci si aspettasse, facendo assomigliare l’inizio di questa stagione a quello della scorsa, con la differenza che stavolta il cambio di guida tecnica si sia consumato dopo appena tre giornate.



