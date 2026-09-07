Ritorno al passato per la Fiorentina: Vanoli in panchina dopo l’addio di Grosso

Paolo Vanoli è pronto a tornare alla Fiorentina. L’esonero di Fabio Grosso, arrivato nella tarda serata di domenica, aveva immediatamente portato il club gigliato a cercare un sostituto. E, alla fine, i viola hanno optato per tornare alla guida tecnica che, nella scorsa stagione, aveva permesso di raddrizzare un campionato iniziato malissimo.
Per Vanoli, quindi, si riaprono le porte del Viola Park, a pochi mesi da una mancata conferma che, in realtà, qualche perplessità l’aveva anche destata.
A breve il servizio completo.