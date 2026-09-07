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Paolo VanoliGetty Images
Matteo Occhiuto

Ritorno al passato per la Fiorentina: Vanoli in panchina dopo l’addio di Grosso

Serie A
P. Vanoli
Fiorentina
Calciomercato

I viola cambiano in panchina: Grosso esonerato dopo il ko con il Torino, Vanoli a un passo dal ritorno.

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Paolo Vanoli è pronto a tornare alla Fiorentina. L’esonero di Fabio Grosso, arrivato nella tarda serata di domenica, aveva immediatamente portato il club gigliato a cercare un sostituto. E, alla fine, i viola hanno optato per tornare alla guida tecnica che, nella scorsa stagione, aveva permesso di raddrizzare un campionato iniziato malissimo.

Per Vanoli, quindi, si riaprono le porte del Viola Park, a pochi mesi da una mancata conferma che, in realtà, qualche perplessità l’aveva anche destata. 

A breve il servizio completo.

  • IL RITORNO DI VANOLI

    La trattativa fra Vanoli e la Fiorentina è stata veloce. Nella giornata di domenica le parti si sono praticamente accordate su tutto. La decisione di riportarlo al Viola Park nasce dalla necessità assoluta di ritrovare quella solidità e quello spirito combattivo che l'allenatore era riuscito a infondere nello spogliatoio soltanto pochi mesi fa, prima che le strade si separassero in estate. L’arrivo di Grosso non ha creato quello che in casa Fiorentina ci si aspettasse, facendo assomigliare l’inizio di questa stagione a quello della scorsa, con la differenza che stavolta il cambio di guida tecnica si sia consumato dopo appena tre giornate. 


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  • Vanoli Fiorentina InterGetty Images

    IL NUOVO CONTRATTO

    Vanoli dovrebbe firmare un accordo fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Sicuramente, in casa Fiorentina, l’ambizione è ancora rivolta a un possibile piazzamento europeo, ma è chiaro che, prima di tutto, i viola debbano tirarsi fuori dalla bassa classifica in cui sono attualmente impantanati. 

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  • L'INTERVISTA PROFETICA

    Appena dieci giorni fa, peraltro, Vanoli aveva parlato del suo addio al Corriere dello Sport, esprimendo tanto rammarico per la mancata conferma in viola. “Volevo costruire una squadra a mia immagine e somiglianza. Ero convintissimo che avrei potuto portare la Fiorentina in alto perché conoscevo bene l'ambiente. Ho lavorato sei mesi con una squadra che non avevo scelto io”. Parole che, oggi, risuonano quasi profetiche. 

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  • UFFICIALITÀ IN GIORNATA

    L’annuncio del Vanoli-bis è atteso a ore. Già in giornata potrebbero arrivare la firma sul contratto e l’ufficialità: la nuova avventura dell’ex Torino alla Fiorentina è in dirittura d’arrivo, con l’interregno di Fabio Grosso che è già un ricordo in casa gigliata. 

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