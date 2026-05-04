Rissa tra Neymar e Robinho Jr, tensione al Santos: il dribbling del figlio dell'ex Milan scatena la reazione, schiaffo e spintoni in allenamento

Secondo UOL, all’interno del Santos l’episodio è stato ridimensionato e interpretato come un normale scontro in un allenamento ad alta intensità.
Fonti vicine al club hanno spiegato che il livello agonistico della seduta ha contribuito a esasperare gli animi. L’accaduto non avrà conseguenze disciplinari.
Nonostante il tentativo di minimizzare, il caso ha generato malumori. Persone vicine a Robinho Jr avrebbero segnalato l’accaduto alla dirigenza del Santos.
L’entourage del giovane ha dichiarato di essere stato colto di sorpresa, scegliendo di non commentare ufficialmente. Nessuna risposta, al momento, anche dalla comunicazione di Neymar.