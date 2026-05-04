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Neymar Robinho jrGetty Images
Alessandro De Felice

Rissa tra Neymar e Robinho Jr, tensione al Santos: il dribbling del figlio dell'ex Milan scatena la reazione, schiaffo e spintoni in allenamento

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Dribbling del giovane scatena la reazione del numero 10: spintoni, una presunta sberla e una rasteira, poi le scuse negli spogliatoi.

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Momenti di forte tensione al Santos durante l’allenamento domenicale al CT Rei Pelé, all’indomani del pareggio contro il Palmeiras in campionato.

Protagonisti Neymar e Robinho Jr, coinvolti in un acceso confronto nato da un episodio di gioco e rapidamente degenerato, come racconta il portale brasiliano UOL.

  • DRIBBLING E SCINTILLA

    Secondo quanto riferito, tutto avrebbe avuto origine durante una fase di gioco particolarmente intensa, riservata ai giocatori che non avevano preso parte alla sfida contro il Palmeiras.

    Durante uno scambio, Robinho Jr avrebbe superato Neymar con un dribbling giudicato provocatorio. Il numero 10, infastidito e sentendosi mancato di rispetto, avrebbe richiamato il giovane invitandolo a “darsi una calmata”.


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  • LA LITE IN CAMPO

    Il rimprovero avrebbe dato il via a una discussione immediata sul terreno di gioco, degenerata in spintoni e strattoni tra i due.

    Alcuni testimoni citati dalla stampa brasiliana riferiscono che Neymar avrebbe colpito il giovane con uno schiaffo durante il confronto.

    La situazione sarebbe poi ulteriormente peggiorata quando il capitano del Santos, visibilmente irritato, avrebbe fatto inciampare Robinho Jr, facendolo cadere a terra.

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  • LE REAZIONI

    Secondo UOL, all’interno del Santos l’episodio è stato ridimensionato e interpretato come un normale scontro in un allenamento ad alta intensità.

    Fonti vicine al club hanno spiegato che il livello agonistico della seduta ha contribuito a esasperare gli animi. L’accaduto non avrà conseguenze disciplinari.

    Nonostante il tentativo di minimizzare, il caso ha generato malumori. Persone vicine a Robinho Jr avrebbero segnalato l’accaduto alla dirigenza del Santos.

    L’entourage del giovane ha dichiarato di essere stato colto di sorpresa, scegliendo di non commentare ufficialmente. Nessuna risposta, al momento, anche dalla comunicazione di Neymar.


  • LE SCUSE E IL RAPPORTO TRA I DUE

    Al termine dell’allenamento, Neymar avrebbe parlato con Robinho Jr negli spogliatoi per scusarsi dell’accaduto, arrivando anche a contattare la famiglia del giovane e ammettendo l’errore.

    Il rapporto tra i due resta stretto: il numero 10 ha infatti svolto un ruolo di guida per il ragazzo, considerato quasi un 'padrino' dopo averlo preso sotto la propria ala al Santos.

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