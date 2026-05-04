Rissa tra Neymar e Robinho Jr, tensione al Santos: il dribbling del figlio dell'ex Milan scatena la reazione, schiaffo e spintoni in allenamento

Secondo quanto riferito, tutto avrebbe avuto origine durante una fase di gioco particolarmente intensa, riservata ai giocatori che non avevano preso parte alla sfida contro il Palmeiras.

Durante uno scambio, Robinho Jr avrebbe superato Neymar con un dribbling giudicato provocatorio. Il numero 10, infastidito e sentendosi mancato di rispetto, avrebbe richiamato il giovane invitandolo a “darsi una calmata”.



