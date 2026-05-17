Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Roma Lazio fight 17052026Getty Images
Stefano Silvestri

Rissa in Roma-Lazio, Rovella e Wesley espulsi dopo un parapiglia generale: clima infuocato all'Olimpico

Serie A
Roma vs Lazio
Roma
Lazio

Atmosfera come sempre accesissima nella stracittadina: a una ventina di minuti dalla fine a farne le spese sono stati Rovella e Wesley, puniti da Maresca con un cartellino rosso a testa.

Pubblicità

Non c'è derby tra Roma e Lazio che si rispetti senza almeno una rissa, una polemica, un'espulsione. E anche oggi è andata proprio così.

La squadra di Gasperini e quella di Sarri sono rimaste in 10 uomini a una ventina di minuti a testa a causa di una doppia espulsione: l'arbitro Maresca ha estratto un cartellino rosso a testa per Nicolò Rovella e per Wesley.

Il tutto dopo un parapiglia generale che ha coinvolto diversi giocatori in campo, in un clima come sempre accesissimo considerata la rivalità tra le due squadre.

  • L'EPISODIO MALDINI-MANCINI

    Tutto è nato da un contrasto al limite dell'area romanista tra Daniel Maldini e Gianluca Mancini: il figlio d'arte ha commesso fallo sull'avversario, peraltro autore dei due goal giallorossi, il quale da terra si è però "incastrato" sulle gambe dell'avversario, tanto da provocare la sua reazione stizzita.

    • Pubblicità

  • IL PARAPIGLIA

    Il contatto Maldini-Mancini, prima che i due facessero la pace, ha provocato l'intervento di compagni e avversari. Un po' tutti sono venuti a contatto, tanto da dar vita a un parapiglia generalizzato che ha coinvolto anche qualche riserva che si stava scaldando ai bordi del campo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ESPULSI ROVELLA E WESLEY

    I più esagitati, come già accennato, sono stati Rovella e Wesley. E proprio loro sono i due giocatori che l'arbitro Maresca ha deciso di cacciare dal campo: il direttore di gara napoletano ha estratto un cartellino rosso per parte, lasciando le due squadre in 10 uomini.

  • IL PARAPIGLIA DEL PRIMO TEMPO

    Un altro parapiglia si era già verificato sul finire del primo tempo: in quell'occasione Hermoso se l'era presa con Cancellieri per non essersi fermato su un'uscita di Svilar, finendo per colpire il portiere della Roma. Maresca, in quel caso, aveva però estratto un giallo a testa per i due giocatori senza arrivare a conseguenze estreme.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Roma crest
Roma
ROM
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Pisa crest
Pisa
PIS