Rissa in Roma-Lazio, Rovella e Wesley espulsi dopo un parapiglia generale: clima infuocato all'Olimpico

Non c'è derby tra Roma e Lazio che si rispetti senza almeno una rissa, una polemica, un'espulsione. E anche oggi è andata proprio così.

La squadra di Gasperini e quella di Sarri sono rimaste in 10 uomini a una ventina di minuti a testa a causa di una doppia espulsione: l'arbitro Maresca ha estratto un cartellino rosso a testa per Nicolò Rovella e per Wesley.

Il tutto dopo un parapiglia generale che ha coinvolto diversi giocatori in campo, in un clima come sempre accesissimo considerata la rivalità tra le due squadre.