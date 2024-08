Rissa alle Olimpiadi in Francia-Argentina, Beltran accusa: "Non è il modo di comportarsi"

Continuano le polemiche dopo la rissa tra Francia e Argentina ai giochi Olimpici. Beltran: “Non si festeggia in quel modo, ma non siamo razzisti”.

Dopo la rissa, ancora tante polemiche che non tendono in nessun modo a placarsi. Continua a far discutere quanto avvenuto al termine della sfida dei quarti di finale dei Giochi olimpici tra Francia e Argentina.

Al termine della gara, ricordiamo, è scoppiato un parapiglia che ha visto coinvolti tutti e due i 22 calciatori in campo e non solo.

Ad accendere gli animi è stata l’esultanza provocatoria di Enzo Millot, centrocampista francese di proprietà dello Stoccarda, che ha festeggiato la vittoria proprio davanti ai calciatori argentini.

Da li in avanti la situazione è degenerata. Una scintilla che ha acceso definitivamente gli animi, già abbastanza roventi visto che tra le due nazionali non scorre da tempo buon sangue.