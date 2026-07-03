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RIschio fulmini e temporali: cambia l'orario di Messico-Inghilterra e Brasile-Norvegia?

Coppa del Mondo
Messico vs Inghilterra
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Inghilterra

Messico-Inghilterra e Brasile-Norvegia potrebbero subire variazioni di orario a causa del rischio fulmini.

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I fulmini sono un fattore di questi Mondiali. Come già accaduto un anno fa durante il Mondiale per Club, le tempeste e le forti piogge rischiano di portare a interruzioni temporanee delle partite, come accaduto in occasione di Francia-Iraq dello scorso 23 giugno, sospesa per due ore dopo i primi 45 minuti, o di Messico-Ecuador, il cui inizio è stato posticipato.

Per prevenire che ciò possa accadere anche in occasione dell'ottavo di finale tra Messico e Inghilterra, in programma alle 18 locali di domenica 5 luglio (le 2:00 italiane di lunedì 6 luglio), la Fifa, come riporta la Gazzetta dello Sport, starebbe valutando di anticipare la sfida per evitare una tempesta prevista a Città del Messico proprio nel tardo pomeriggio.

  • IL RISCHIO FULMINI

    Nel tardo pomeriggio di domenica 5 luglio, a Città del Messico è prevista una tempesta. Le condizioni climatiche avverse potrebbero portare l'arbitro a posticipare l'inizio dell'incontro o a rinviarlo. Per ovviare a queste soluzioni che comporterebbero non pochi disagi, la Fifa e le due federazioni stanno valutando l'anticipo della partita.

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  • IL NUOVO ORARIO

    L'idea sarebbe di anticipare la partita di sei ore, giocandola quindi alle 12 locali, le 20 italiane di domenica 5 luglio. La decisione definitiva deve ancora essere presa, ma Fifa e federazioni sono al lavoro per trovare la soluzione migliore.

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  • BRASILE-NORVEGIA SPOSTATA DI MEZZ'ORA

    Come riporta il The Athletic, una conseguenza del probabile anticipo di Messico-Inghilterra potrebbe essere lo slittamento di Brasile-Norvegia. La partita in programma alle 16 locali - le 22 italiane - potrebbe essere spstata di mezz'ora per evitare il rischio che la fine di una e l'inizio dell'altra possano coincidere, come riferito da un portavoce della Federcalcio brasiliana: "Un cambiamento è possibile, siamo in attesa della FIFA".

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