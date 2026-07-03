RIschio fulmini e temporali: cambia l'orario di Messico-Inghilterra e Brasile-Norvegia?

I fulmini sono un fattore di questi Mondiali. Come già accaduto un anno fa durante il Mondiale per Club, le tempeste e le forti piogge rischiano di portare a interruzioni temporanee delle partite, come accaduto in occasione di Francia-Iraq dello scorso 23 giugno, sospesa per due ore dopo i primi 45 minuti, o di Messico-Ecuador, il cui inizio è stato posticipato.
Per prevenire che ciò possa accadere anche in occasione dell'ottavo di finale tra Messico e Inghilterra, in programma alle 18 locali di domenica 5 luglio (le 2:00 italiane di lunedì 6 luglio), la Fifa, come riporta la Gazzetta dello Sport, starebbe valutando di anticipare la sfida per evitare una tempesta prevista a Città del Messico proprio nel tardo pomeriggio.