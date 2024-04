Il riscatto di Musso: escluso in campionato, protagonista in Europa

L'argentino è stato uno dei migliori in campo nel trionfo dell'Atalanta ad 'Anfield': una bella risposta dopo aver perso la titolarità in Serie A.

L'11 aprile 2024 resterà per sempre una data marchiata a fuoco nella storia dell'Atalanta: lo 0-3 di 'Anfield' inflitto al Liverpool non solo rappresenta una pagina gloriosa, ma consente anche di continuare a sognare la vittoria di un trofeo, in questo caso l'Europa League.

Un epilogo più volte 'respinto' in passato da Gian Piero Gasperini, che in Inghilterra si è presentato con Juan Musso tra i pali, rispettando l'alternanza che vede l'argentino impiegato nella seconda competizione continentale per importanza.

Non più in campionato, dove il titolarissimo è ormai diventato Marco Carnesecchi: la prova offerta ad 'Anfield' è però la risposta migliore di Musso, che in estate dovrà fare serie valutazioni per quello che sarà il proprio futuro.